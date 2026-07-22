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洛杉磯道奇台灣時間22日作客費城人，靠孟西（Max Muncy）4局轟出逆轉2分砲，最終以2：1驚險獲勝，終止近期2連敗。大谷翔平此役4打數敲出1安打，但3局原本可能形成的追平安打，因他搶攻二壘遭觸殺，加上隊友阿方索（Alfonso）在本壘前減速，得分最終不算，成為比賽最大插曲。比賽受到惡劣天候影響，延後1小時20分鐘才開打。大谷首局面對費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）揮棒落空遭三振，3局兩出局、二壘有人時，逮中速球敲出右中外野安打，隨即全力衝向二壘，第一時間被判安全。費城人提出挑戰後，重播顯示大谷在滑壘時遭觸殺，判決改為出局。更致命的是，二壘跑者阿方索接近本壘時提前減速，未能在大谷遭觸殺前踩回本壘，因此追平分不算，大谷的適時安打也化為烏有。道奇雖然錯失3局追平機會，4局仍靠孟西轟出本季第19支全壘打。這發2分砲一棒將0：1劣勢改寫成2：1，也成為全場最關鍵的一擊。大谷後兩次打擊分別遭三振及擊出中外野飛球，單場4打數1安打、吞下2次三振。道奇先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）首局遭連續安打失掉1分，但隨後迅速回穩，最終投6.1局，只被敲5支安打、失1分，成功壓制費城人打線，替球隊保住逆轉空間。然而9局下，道奇終結者史考特（Tanner Scott）接連被敲2支安打，形成一出局二、三壘危機，只要再出現一支安打，道奇就可能遭到逆轉再見。馬許（Brandon Marsh）此時擊出三壘方向軟弱滾地球，孟西接球後沒有直接傳一壘，而是先夾殺離壘過遠的三壘跑者克勞佛（Justin Crawford）。就在克勞佛遭貝茲（Mookie Betts）觸殺後，二壘跑者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）竟又試圖退回二壘，貝茲立刻轉身傳球完成第二個出局。道奇靠這次罕見且戲劇性的雙殺直接結束比賽，以1分之差守住勝利。這場比賽兩隊都因跑壘判斷付出代價。道奇3局因大谷冒進與阿方索減速錯失追平分，費城人則在9局一出局二、三壘的大好局面下，連續兩名跑者被夾殺出局，最終道奇雖然贏得驚險，仍成功止住連敗。