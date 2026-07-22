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謝賢7月初因肺炎引發併發症住院，病情急速惡化，最後仍撒手人寰，據港媒報導，謝賢在加護病房時，展現驚人意志力，就是為了等在中國工作的謝霆鋒回來，見上最後一面。而謝賢過去曾在訪問中提到，他人生最遺憾的是兒子和他一樣走上離婚的路，感嘆老天對他的不公。謝賢7月初因肺炎住院，沒想到病情急速惡化，住進加護病房，而謝霆鋒得知父親病危後，立刻放下工作返回香港，好在有見到爸爸最後一面，謝賢也展現了驚人的求生意志，就是為了等兒子回來，根據港媒報導，謝賢在見到謝霆鋒不久後就離開人世。事實上，謝賢生前曾接受浙江衛視專訪，講到兒子的婚姻，他忍不住落淚，直呼上天對他有偏見，「這個我很痛心，霆鋒會跟著我這個路走了。」謝霆鋒也說，爸爸總覺得這是宿命，「他覺得我好像在走他的路一樣，所以特別不開心。」這也成為謝賢生前最大的心結。