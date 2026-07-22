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▲簡舒培說，藉由索資平台的全面公開，能讓議員維持監督的職權。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.22）

▲劉耀仁感嘆，一代不如一代。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.22）





台北市議員簡舒培日前在議會質詢時，與台北市長蔣萬安爆發激烈口角，蔣萬安當場批評他「報復性索資」，甚至形容為「索資佛地魔」，相關討論持續延燒。對此，台北市議會民進黨黨團今（22）日召開記者會強調， 市議員依法向市府索取資料，是履行議會監督職權的重要基石，為落實「開放政府、透明政治」的價值主張，呼籲台北市政府建置「議員索資公開平台」；議員劉耀仁則諷刺，「蔣萬安跟殷瑋的才能，遠不如當時的馬英九跟金溥聰，連一根腳毛都比不上」。台北市議會民進黨團上午召開「透明政治、全民監督！台北市政府應建置『議員索資公開平台』」記者會，包含民進黨團總召王閔生、簡舒培、劉耀仁、陳慈慧、顏若芳、洪健益等議員出席。王閔生表示，面對台北市政府不斷拿議員索取資料，當成規避監督的擋箭牌，甚至特別攻擊特定議員，黨團感到非常憤怒，黨團將提案，要求台北市政府必須建置議員索資公開平台，該提案黨團18成員也全數連署；他指出，為解決問題，黨團要求市府建立議員索資公開平台，甚至建置可以全文檢索、分類、營業秘密以及其他依法不得公開的事項外，議員索資及市政府回覆的內容，都應該全面公開，讓市政資訊攤在陽光下接受全民檢驗，同時呼籲各黨團支持。簡舒培則說，他和議員林延鳳被台北市政府點名，兩個人是索資第一、二名，但好笑的是，坐在他旁邊的陳慈慧，向負責索資的秘書處來索取相關資料時，秘書處居然說並沒有針對議員的索資進行統計，因此這樣的政治攻擊，感覺不是為了市政、不是為了公務人員，而是為了保護市長的政治攻擊；他說，當議員索資、監督的天職，變成被政治攻擊的工具，這是不是適當的，因此藉由索資平台的全面公開，能讓議員維持監督的職權，也讓所有資料讓市民可以看到、減輕公務人員負擔。劉耀仁表示，他遇到過馬英九、郝龍斌、柯文哲，到現在的蔣萬安，「蔣萬安市長的態度、對議員索資的態度，我真的是嘆為觀止」，當年向馬市府索資時沒拒絕、沒刁難，給的資料是一應俱全，甚至馬還稱讚他們質詢題目有價值，反觀現在的蔣萬安，對議員索資百般刁難、逃避監督，「這就是心虛，就是無能，就是蔣萬安常講的蓋牌」，令人感嘆一代不如一代，「蔣萬安跟殷瑋的才能，遠不如當時的馬英九跟金溥聰，連一根腳毛都比不上」。洪健益批評，蔣萬安的選情已經堪憂了，卻仍在拉藍綠對決，這種方式是不對的，「麻煩你正常一點」；顏若芳提到，蔣萬安用這樣的方式攻擊市議員，是見笑轉生氣，為了掩蓋市政無能的事實。