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一天處理20萬筆資料！標註「緊急問政」限3天交出

辦公室主任遭警開單後報復？網友出征灌爆簡舒培社群

民進黨台北市議員簡舒培日前自豪是議會「索資第一名」，卻遭台北市長蔣萬安批評是報復性索資，甚至形容她是「索資佛地魔」。近日再有基層公務員匿名爆料，指稱簡舒培曾要求市府在一天內處理20萬筆資料、列印超過100萬張紙，如今又索取北市府過去5年各機關採購影印紙的詳細資料。隨後，簡舒培的社群被出征灌爆，而她也在22日凌晨悄悄限制臉書及Threads留言權限。資深媒體人樊啓明在臉書透露，有基層公務員匿名錄影爆料，指稱簡舒培過去曾提出索資要求，必須在一天內整理20萬筆資料，紙本列印數量更高達100萬張，讓第一線行政人員承受龐大工作壓力。如今，簡舒培再度提出新的索資案，要求北市府提供過去5年間各一級機關、所屬單位、區公所及市立各級學校採購影印紙的完整資料，再度引起討論。根據曝光的索資內容，簡舒培要求各機關整理歷年影印紙採購資料，包括各年度採購紙張規格、包數、箱數、換算總張數、採購金額及預算科目。此外，她也要求區分A4、A3及再生影印紙的採購數量，並進一步統計透過共同供應契約及各機關自行採購的數量與金額。爆料內容指出，該份公文被標示為「緊急問政需求」，要求各單位必須在3天內完成彙整，不僅要依照各機關、學校分別列出資料，還需提供全府統計總數。若原始資料未統計總張數，也須依照每包、每箱紙張數量自行換算，最後還必須繳交「可編輯」的電子檔案。事實上，早在17日就有網友爆料，簡舒培辦公室主任遭警方開立罰單後，辦公室隨即向警察局索取全市派出所近半年的勤務班表。爆料指出，全市約90間派出所，每個派出所需列印約180張A3紙，總計超過1萬6200張紙，且所有姓名還須逐一遮蔽，讓不少基層警員抱怨，大量行政作業占據工作時間，質疑相關索資是否具有實質必要性。接連爆料曝光後，簡舒培的臉書及Threads湧入大量網友留言開罵「你索取的資料都有看嗎？到時候抽考」、「官位好大啊，助理被開單就報復性索資資料，議員做得太爽了？」、「這摸（麼）會霸凌公務員啊！」、「公務人員也是別人家的小孩」。截至22日凌晨，簡舒培並未公開回應相關質疑，而是悄悄將臉書及Threads留言權限改為「追蹤滿24小時」才能留言，引發外界持續關注。