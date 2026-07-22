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▲庾恩利以堅定的語氣表示，「庾恩利」就是他的本名，小名則是叫「庾哈利」。（圖／WeTV）

「小哈利」庾恩利是金曲歌王庾澄慶和前妻伊能靜所生的兒子，2021年以音樂及藝術人身分正式宣布出道，目前活躍於中國演藝圈，近日他在節目中正名自己的本名是「庾恩利」，甚至打臉百度百科錯誤的記載，讓現場來賓相當訝異，始終以為「庾恩利」是他的藝名。庾恩利在陸綜《五十公里桃花塢》和女星孟子義、歌手賀峻霖等人玩問答遊戲，其中一題孟子義問「庾恩利的原名是什麼」，賀峻霖搶答「庾恩利」，孟子義說錯，讓庾恩利當場傻眼露出驚訝的表情問「那我的原名是什麼...我原名就是庾恩利啊」，當場打臉製作單位給孟子義的百度百科資料。聽了庾恩利這麼一說，孟子義和另一位出題的男來賓面面相覷，不敢相信搜尋網站給的資料是錯的，庾恩利笑了笑說，百度上面有些訊息不正確，「那這個網上還說我是在香港出生的呢...」今年24歲的庾恩利畢業於紐約大學帝勢藝術學院導演系，2021年8月正式宣布進軍演藝圈，曾經為電影《負負得正》作詞、作曲並演唱推廣曲〈你的模樣〉，也發行過個人單曲，目前以獨立音樂人、歌手及藝術創作者的身分於演藝圈發展。