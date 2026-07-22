我是廣告 請繼續往下閱讀

青安3.0即將上路，不過，立委擔心成為炒房幫凶，更直指對違規處分太寬鬆，只追回利息補貼，沒禁止炒作、轉售，也無罰則，處於「三無」階段，甚至應防止「二胎房貸」炒股。對此，財政部長莊翠雲認為，目前限制一生只能貸一次，轉售也要課房地合一稅，至於限制二胎房貸、做股票，這涉及私人財產權處分的法律問題。針對新青安貸款，民進黨立委郭國文認為，若申請的都是純自住，政策本身沒問題，關鍵在於「投資性炒作」，過去財政部也曾查獲逾萬件違規貸款案，且部分案件申貸者在短短數月內轉售即獲利數百萬元，郭國文質疑，現行對於違規僅追回利息補貼，缺乏禁止轉售機制與行政罰則，呈現「三無」階段，即沒禁止炒作、轉售，也無罰則，即使推行青安3.0，若無更嚴格的限制規範，恐難以杜絕轉售炒作，更會與央行信用管制政策形成「左右互搏」。財政部長莊翠雲則表示，新青安執行期間違規案件2579件，後續已調整政策為「一生一次」，並要求簽署自住切結書及透過聯徵中心查核。若違規轉售，除須追回利息補貼、重新合議貸款條件外，還有房地合一稅等課稅。郭國文則認為，財政部定義的「自住」時間與政策優惠應更為契合，針對違規的投機行為，應提出更具實質約束力的行政規範與制度改進，而非單靠道德勸說與事後追補利息。國民黨立委賴士葆則質疑青安3.0是在替建商支撐房價？200萬元排富門檻是否過低、還有貸款年限放寬至50歲，會不會有人「二胎房貸」去炒股，政府有無防止機制？莊翠雲則強調，新青安政策目的在於協助無自用住宅的青年，實現購屋安心成家，沒有所謂的替建商來撐住市場，且青安3.0已針對實施經驗進行調整與精進，而且銀行辦理房貸也進行嚴格審核，評估房屋擔保價值與承受風險，若過度限制私人財產的後續使用，將涉及法律與私人財產權處分的層面。