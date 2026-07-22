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NBA自由市場最大懸案仍未揭曉。41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）確定結束8年湖人生涯後，至今尚未公布下一站，ESPN球評帕金斯（Kendrick Perkins）更拋出驚人說法，認為詹姆斯原本一度已經選好球隊，卻在正式宣布前改變心意，才會重新回到評估階段。騎士、熱火與勇士目前被視為主要競爭者，其中騎士與熱火的呼聲最高。帕金斯表示，詹姆斯遲遲未做決定，關鍵並不是各隊提供的金額，而是陣容與角色是否適合。他直言，自己相信詹姆斯曾經有一段時間已下定決心，卻突然改變想法，「又回到起點重新思考」。詹姆斯已在自由市場停留約3週，經紀人保羅（Rich Paul）則強調，各隊已經提供足夠資訊，現階段不需要繼續遊說，最重要的是讓詹姆斯自行確認生涯最後階段最適合的選擇，整個過程不會被外界催促。若帕金斯的說法屬實，詹姆斯最可能曾在騎士與熱火之間做出選擇。騎士擁有米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）等核心，還具備詹姆斯家鄉與生涯起點的情感連結；熱火則能提供熟悉的萊里（Pat Riley）、史波斯特拉（Erik Spoelstra）體系與爭冠環境。勇士也曾因柯瑞（Stephen Curry）與詹姆斯可能聯手而引發話題，但近期市場評價逐漸轉淡。76人與灰狼同樣曾被列入選項，目前則被認為已落後主要領先群。聯盟內部普遍預期，詹姆斯的選擇範圍已縮小至兩至三隊。由於詹姆斯考量的不是長約或最高薪，而是競爭力、角色與生涯收尾方式，一旦確定新東家，合約談判預料不會耗費太多時間。包括德羅展（DeMar DeRozan）、比爾（Bradley Beal）與庫明加（Jonathan Kuminga）等仍在市場上的球員，也可能等待詹姆斯決定後才確定去向。詹姆斯日前透露，不會讓外界再等太久，但未提供確切日期。從目前市場動態判斷，他可能在7月底前公布答案，正式決定生涯第24個NBA賽季，也是極可能的最後一站。