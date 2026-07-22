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紅霞颱風最快明天生成

▲熱帶擾動路徑向西北西移動，行進路線上，海水提供較高的熱含量，明天或周五就有機會增強為「紅霞颱風」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

各國路徑出爐 紅霞颱風往西北機率最高

▲紅霞颱風往西北靠近台灣的情況下，周五至周末，花東、南台灣的降雨最為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

紅霞颱風外圍影響 周五、周六有豪雨

紅霞颱風（國際命名：Noul）最快明（23）日就會生成，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，路徑高機率經巴士海峽進入南海，周五、周六（7月24日至7月25日）最接近台灣，氣象署不排除發布海警，外圍環流將為花東、南台灣帶來局部大雨或豪雨，周末沿海長浪增強，各地高溫仍可達34至36度。林秉煜指出，熱帶擾動目前距離鵝鑾鼻東南東方大約1600公里，預估今（22）日會發展為熱帶性低氣壓，隨著路徑向西北西移動，行進路線上，海水提供較高的熱含量，最快明天或周五，就有機會增強為「紅霞颱風」。林秉煜說明，以各國系集路徑預報來看，準紅霞颱風往西北「通過巴士海峽、進入南海、前往中國沿岸」的機率非常高，周五、周六最靠近台灣，氣象署不排除發布「海上颱風警報」，由於颱風侵台機率低，因此發佈「陸上颱風警報」的機率偏低。林秉煜提醒，周五、周六颱風行經巴士海峽到南海這段路程，外圍環流將對台灣天氣造成影響，特別是花東、南台灣將有局部大雨或豪雨，東北部、大台北地區也有零星降雨，其它地區受到颱風外圍環流沉降作用影響，甚至可能有極端高溫、午後零星短暫雨出現。林秉煜提及，今明兩天中午之後，各地都要注意午後雷陣雨發展情形，尤其山區可能有局部大雨；周五紅霞颱風外圍環流影響，花東有明顯雨勢；周六紅霞颱風移動到台灣西南側，花東、南台灣雨勢依舊明顯，其它地區有零星降雨；周日颱風逐漸遠離、南方雲系北移，花東、南部仍是容易下雨的天氣型態。未來一周，各地高溫可以來到34至36度左右，沒下雨時還是體感偏熱，特別要提醒，周五、周六南部、花東沿岸的浪會逐漸增強，周末東半部、恆春半島、澎湖都會有長浪出現，若有安排海邊活動務必注意安全。