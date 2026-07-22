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台股今（22）日延續反彈走勢，在台積電、聯發科等權值股領軍下，大盤盤中續揚，帶動兩大人氣ETF持續吸引買盤。昨日完成「開盤秒填息」的元大台灣50（0050），今日盤中持續穩揚；同樣於昨日除息的元大高股息（0056）則延續填息行情，填息率已突破7成，市場關注度居高不下，股利8月10日發放。法人分析，儘管近期全球股市受到國際情勢及市場震盪影響，長線資金仍持續流入ETF。統計7月以來，0050淨申購金額約806.4億元，高居全市場第一；0056淨申購約281.1億元，則位居高股息ETF之冠，顯示投資人對兩檔ETF信心依舊。0050為市值型ETF代表，追蹤台灣50指數，不受人為選股影響，在權值股領漲下，今年以來含息報酬率持續優於大盤。除了基金規模突破2兆元外，最新受益人數也來到335萬人，再創歷史新高，平均每5位台股投資人就有1人持有0050。另一方面，0056受益人數已突破162萬人，重新超越00878，重返市場最受歡迎高股息ETF。法人指出，0056採預測未來殖利率選股，並納入多檔AI概念股，在兼具配息與資本利得優勢下，持續受到資金青睞。