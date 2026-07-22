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中聯油脂致癌油風暴持續延燒，在野不斷要求總統賴清德道歉，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人下台。民眾黨主席黃國昌今（22日）爆料，聽說賴政府打算在本周五（24日）先讓姜至剛下台。疑似是希望在725藍白上凱道前滅火。黃國昌22日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問，黃國昌在節目中指出，民進黨現在開始裝忙、裝認真，但現在的問題根本不是修法，黃國昌直呼：「笨蛋，問題在執行力，你沒有把你的工作做好」。黃國昌指出，民進黨2014年要求3天要公佈問題產品完整的流向、要回收、要下架，民進黨自己執政了以後，事隔3個禮拜突然想到好像應該要進去查一查廠商，19批商品都已經要上架，該處理的都處理了，怎麼會有這麼荒謬的事情，請問這是法律的問題嗎？民進黨就是在轉移焦點。節目進入廣告時間時，主持人王淺秋詢問道，從媒體資訊看見，黃國昌有建議蔣萬安要把集會重點擺對？黃國昌坦言「是」，並反問王淺秋從哪看到資訊？並坦言自己當時跟蔣萬安聊了一個小時，細節沒有跟媒體公布，但「我的確是有些建議沒錯」。此時，王淺秋唸出網友抖內內容，該網友表示「如果那天人多，那那天就會有人下台；人少，可能小官員、小科長下台。」而黃國昌則突然爆料，「我聽說啦！我聽說，禮拜五他們要先讓一個小官下台」。黃國昌續稱，「我聽到的消息，應該是食藥署長（姜至剛）。」王淺秋則稱，「食藥署啊！一開始也是鎖定他」。