我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉涵竹（如圖）對財富自由的定義就是外在維持現狀，內在心有底氣，別人也渾然不知你多有實力。（圖／劉涵竹臉書）

台股擺脫去槓桿與AI泡沫危機，昨日開盤上漲117.23點，隨後漲幅一路擴大，暴漲1783點，收在44232.87點，創下史上最大收盤漲點。前財經主播劉涵竹昨（21）日發文表示：「我對財富自由的定義，就是外在維持現狀，內在心有底氣。」透露好友在上半年獲利好幾億，卻仍每天正常上班、不敢讓另一半知道，即使早有實力看豪宅，但沒有把自己的「階級翻轉」搬到檯面上，讓劉涵竹直呼：「不炫耀，是一種很高級的心靈修養。」劉涵竹表示，自己對財富自由的定義就是外在維持現狀，內在心有底氣，別人也渾然不知你多有實力。她分享有朋友在上半年中，股票獲利了結好幾億元，但對方卻不敢讓另一半知道，現在每天也還是正常去上班、有客人就接，而生活開銷也一切正常，不會餐餐吃大餐，更沒有急著讓行頭全面升級成精品，即使有實力買豪宅，卻仍過得十分低調。對此，劉涵竹認為這位朋友真是絕頂聰明，除了這波股市神操作之外，並沒有把自己的階級翻轉搬到檯面上，誇讚對方說：「不炫耀，是一種很高級的心靈修養。」劉涵竹分析，當外界知道你變有錢之後，找上門的往往三句不離「錢」，像是談投資、談周轉、談買賣等等，讓交友圈變質。劉涵竹表示如果這位朋友因賺進上億，而立刻裸辭、裸退，不僅老婆會疑神疑鬼，甚至會碎念「你這麼閒為何不幫忙做家事?」、「為何不幫忙解決岳家的大小事?」陷入所有人夫的夢魘。因此，劉涵竹說：「『有錢』是讓你提升生活品質，有餘裕選擇，不用被零頭逼到絕境、不用向可惡的人和制度低頭，但不代表從此不用工作。」笑說：「相信我，天天在家沒事幹，或是要計劃去哪裡出遊，久了真的很煩！」