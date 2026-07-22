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全台首家獲IATA四大特殊貨物卓越運行認證

全球貨運權威媒體《Air Cargo Week》主辦的「2026 世界航空貨運大獎（WACA）」揭曉，星宇航空斬獲「亞洲年度最佳貨運航空公司 」（Airline of the Year - Asia - Cargo）。星宇航空開航僅6年且在無貨機機隊的狀況下獲獎，代表業界與貨主對貨運表現的信賴。在近年航空貨運市場波動市況下，星宇航空透過全球航網調配與精準的艙位管理，繳出亮眼的成績單，貨運運量年大幅增長 52%，同時帶動貨運總營收攀升53%。星宇航空執行長翟健華表示：「榮獲世界航空貨運大獎的『亞洲年度最佳貨運航空公司』，對星宇航空而言是非常重要的里程碑，也代表團隊自開航以來始終堅持的貨安標準與服務品質受到國際肯定。我們深知每一次的託付都承載著貨主的信任，由衷感謝全球合作夥伴與貨主一路以來的支持。未來，星宇航空將持續精進技術與安全流程，提供更完善、穩健的運送環境，以最高安全標準守護每一次託付。」世界航空貨運大獎被譽為全球航空貨運界的最高榮譽殿堂，其評選機制採用「專家審查」與「業界實名投票」雙軌加權評分制。星宇航空近年在國際間持續獲得頂尖肯定，服務上蟬聯國際航空評鑑機構 SKYTRAX「五星航空」 最高榮譽認證，同時榮獲知名航空專業評鑑網站 Airline Ratings 頒發「7-Star Plus」最頂級安全評等。在貨運安全與專業技術上亦深耕布局。著眼全球半導體、高科技及精密冷鏈的高標準需求，星宇航空為全台灣首家同時獲得國際航空運輸協會（IATA）四大特殊貨物卓越運行認證（CEIV）的航空公司，項目涵蓋：醫藥品（CEIV Pharma）、鮮活貨品（CEIV Fresh）、活體動物（CEIV Live Animals）以及鋰電池（CEIV Lithium Batteries）。具備為高價值、時間敏感性極高的特殊貨物，提供專業運輸能力，為客戶提供最大程度的保障。除了軟硬體與安全認證的全面深化，星宇航空在貨運數位轉型與綠色永續上亦投入不遺餘力。以 STARLUX Cargo App為客戶實現主動式、高透明度的貨態追蹤。在永續營運層面，以新世代空中巴士 A350 廣體客機優異的油耗表現，降低每噸公里的碳排放，更在桃園機場全面導入 100% 電動拖車執行綠色地勤作業，全面響應國際供應鏈的減碳目標。星宇航空預計將於 2028 年正式迎來 A350F貨機機隊的加入，屆時將大幅放大全球運能，朝向『亞洲最值得信賴與安心的航空貨運品牌』目標全速前進。