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「詹皇」詹姆斯（LeBron James）新東家遲遲沒有答案，邁阿密熱火官方頻道卻疑似提前洩密。社群平台瘋傳，熱火官方YouTube一度出現預定於7月27日舉行的「詹姆斯加盟記者會」，文字甚至寫著歡迎他重新成為熱火一員，相關頁面隨後迅速被移除，也讓詹姆斯重返南灘的傳聞瞬間升溫。不過熱火與詹姆斯團隊目前都沒有宣布簽約，這則排程究竟是工作人員誤植、測試頁面，還是真正提前曝光，仍無法確認。網路流傳的畫面顯示，熱火官方YouTube頻道曾排定一場詹姆斯介紹記者會，標題內容提到「歡迎他回歸邁阿密熱火」，舉辦時間則指向7月27日。消息曝光後迅速引發球迷討論，但該直播頁面不久便遭刪除，目前在熱火官方頻道上已無法找到相關預告。由於沒有聯盟、球團或主流權威媒體證實詹姆斯已和熱火達成協議，因此這項動態最多只能被視為異常訊號，不能直接解讀為簽約完成。詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）日前仍強調，決定不會受到外界催促，各支追求球隊也不需要再提供更多資訊，最終選擇完全取決於詹姆斯本人。熱火成為熱門選項並不令人意外。球隊休賽季已迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），陣中還有阿德巴約（Bam Adebayo），若再加入詹姆斯，將組成極具話題性的爭冠核心。熱火總裁萊利（Pat Riley）與總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）過去曾和詹姆斯共同拿下2座總冠軍，彼此熟悉程度也是其他球隊難以相比的優勢。安戴托昆波在加盟記者會上被問到與詹姆斯合作的可能性時，也公開給予正面回應；萊利則曾以「讓飛機降落」形容球團仍在處理重大補強，雖未直接證實是在追逐詹姆斯，卻進一步刺激外界聯想。詹姆斯曾在2010年至2014年效力熱火，與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成三巨頭，連續4年闖進總冠軍賽並拿下2冠。若此時回歸，將是他相隔12年再次穿上熱火球衣，也可能成為職業生涯最後一站，因此無論競技或情感層面都具有強烈吸引力。但騎士、勇士、76人與灰狼仍被列入可能選項，詹姆斯本人在近期公開露面時也拒絕透露答案，只表示感謝湖人過去8年的合作。