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現年73歲的「靚聲王」張偉文近來被爆出遭到養老院虐待，其經紀人方俊指控養老院一年半沒幫張偉文洗澡，讓他以臥床的狀態生活，造成身心靈的創傷，且雙腳紅腫、瘀青，皮膚潰爛，院方也沒通知家屬，引來熱議。根據港媒報導，方俊揭露了張偉文在養老院的慘況，他指出院方曾在去年1月去信告知張偉文的腰部有壓瘡，但從照片中的傷口可看出，已經不是初期的傷口，而是反覆感染潰爛，明顯延誤通報，雖然安排了專科醫師治療，但因延誤就診，導致傷口無法癒合，又反覆發燒，至今一年半仍未康復。這一年半以來，張偉文都以臥床的狀態生活，院方以傷口不能碰水為由，僅以擦澡方式替他清潔身體，而如今張偉文的腦部也嚴重退化，有認知上的障礙，事件公開後引來熱議，不少人對張偉文的晚年生活感到同情，但也有人認為，身為親近友人，怎會長達一年半都沒發現異樣，質疑方俊的做法。張偉文曾因《離別的叮嚀》、《處處是家鄉》等歌曲走紅，嗓音嘹亮被譽為「靚聲王」，他一生未婚，曾和初戀女友育有一子，不過當時女友懷孕後就不告而別，他始終未能與兒子見面。張偉文和經紀人方俊認識30多年，根據港媒報導，張偉文已經將財產託付給方俊，一代歌王晚年竟然過得如此淒慘，令人不勝唏噓。