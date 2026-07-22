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▲ OpenAI、Anthropic都要來？矽谷神秘飯局卡司超豪華（圖／路透社／達志影像）

據韓聯社引述產業界消息人士報導，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源以及Naver董事長李海珍，預定本週在美國與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳會面。這場橫跨記憶體、AI晶片與生成式AI服務領域的企業領袖大會師，被外界視為近期南韓科技圈的一大盛事。報導指出，這場圓桌會議預期7月24日在矽谷附近舉行，屆時OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴也可能出席。這次會議將讓橫跨AI記憶體、繪圖處理器（GPU）以及生成式AI服務領域的企業領袖齊聚一堂，陣容堪稱「AI產業夢幻天團」。此前，南韓東亞日報報導，三星電子會長李在鎔預料將在7月底，在美國與黃仁勳會面。查證發現，這場會議的核心議題其實相當具體：三星電子與SK海力士將與輝達討論下一代AI加速器「Vera Rubin」所需的HBM4記憶體供應合作；三星電子也據傳正與包括Anthropic在內的多家主要AI企業，多方研議利用2奈米先進製程生產AI晶片的合作方案；Naver則將聚焦「AI Factory」事業，結合GPU伺服器、資料中心與雲端技術，進一步具體化與輝達的合作關係。值得留意的是，這並非黃仁勳與這幾位南韓企業領袖近期首次會面。黃仁勳上月初才剛訪問南韓，與三星、SK、現代汽車、LG、Naver等南韓主要企業領袖會面，時隔僅一個多月又要再度會晤，顯示雙方夥伴關係的緊密程度正持續加深，也凸顯輝達對南韓半導體與AI服務生態系的高度重視。多家南韓媒體都明確指出，這場會議之所以受到高度關注，背景因素是近期三星電子、SK海力士、輝達等主要半導體企業股價，都已從高點重挫二位數百分比，市場上瀰漫著「AI半導體見頂論」的疑慮。業界普遍認為，這場矽谷會晤有機會成為驅散「AI見頂」疑慮的重要契機，重新確認AI基礎設施投資的堅實動能，為當前動盪的AI供應鏈信心注入一劑強心針。事實上，三星電子與SK海力士早已在供應OpenAI自研AI晶片所需的記憶體，去年更簽署協議，為規模高達數百兆韓元的下一代AI基礎設施計畫「Stargate」提供高效能記憶體。如今隨著Anthropic也加入討論2奈米製程代工合作，顯示南韓記憶體大廠與美國AI巨頭之間的合作版圖正持續擴大，這場7月24日的矽谷圓桌會議，後續是否能催生新一輪具體合作協議，值得市場密切關注。