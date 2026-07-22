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▲又有日牌出手了！HAHABABY購物袋疑抄襲專利 Shupatto也表態要查（圖／翻攝自冰島貓Threads@icelandcatreborn）

▲Shupatto的專利設計讓包包能夠一秒被收納，打開後又容量極大。（圖／翻攝自冰島貓Threads@icelandcatreborn）

網紅二伯創立的品牌HAHABABY近日爆出多款服飾抄襲日韓品牌，目前已有4家日系品牌表示已經在關注此事，會進行內部調查。現在還有網友發現，HAHABABY的收納袋也疑似抄襲日牌Shupatto的專利，將此事寫信告知Shupatto。對此，Shupatto也回應，他們將調查此事：「審慎研議後續應採取的適當對應措施」。網友「冰島貓」相當關注HAHABABY抄襲事件，整理多款HAHABABY疑似抄襲的商品，投訴給日本品牌。除了服飾外，HAHABABY的收納袋也疑似模仿Shupatto相當知名的折疊收納袋系列，設計理念非常相似，只要將包包兩邊左右拉開，就能把包包縮小，再摺疊收起來。這是Shupatto的Compact Bag系列特殊設計，在日本有申請專利。Shupatto得知此事後，如今也回信給冰島貓，「我們將立即在公司內部及相關部門間共享資訊，並對您所提供的事實內容進行確認，審慎研議後續應採取的適當對應措施。」而Shupatto的母公司是日本百年生活雜貨品牌 MARNA（株式会社マーナ），專利也掛在MARNA名下，申請時間為2020至2021年間。HAHABABY則是二伯在2021年創立的品牌，一開始只賣親子裝，後來才拓展到食品、保養品、生活用品等層面。目前和Shupatto相似的包款已經下架，在官網、蝦皮都找不到。先前已經表態關注HAHABABY抄襲爭議的品牌還包含SOU・SOU、MARKEY'S、niko and...、HELLO.SANFRANCISCO。這4家品牌同樣表示會在確認事實後，採取應對方案；是否真的會跨海對HAHABABY提告，還很難說。針對抄襲爭議，《NOWNEWS今日新聞》記者也有向HAHABABY團隊聯繫，但至截稿前都未獲得回應。