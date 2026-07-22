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效力於底特律老虎的台灣「怪力男」李灝宇，今天在面對芝加哥小熊的比賽中擔任先發第3棒三壘手。雖然前3個打席未能建功，但在第9局最後一個打席成功掃出中外野平飛安打，將連續安打場次推進至第6場，總計此役4打數1安打。賽後李灝宇的大聯盟生涯累積安打數來到42支，僅差1支就能追平前輩林子偉，並列台灣史上大聯盟安打排行榜第2名。李灝宇本場比賽前3次打擊雖然擊球初速都不錯，但都無功而返：第1局：擊出一壘方向滾地球出局（擊球初速93.7英哩）。第4局：擊出左外野高飛球出局（擊球初速98.2英哩）。第6局：擊出游擊方向滾地球造成跑者出局（擊球初速高達99.4英哩）。比賽來到9局上，李灝宇將守備位置移防至游擊大關，並在第4度站上打擊區時把握機會，鎖定小熊投手希瓦利外角偏低的86.8英哩卡特球，一棒掃成中外野方向平飛一壘安打（擊球初速85.5英哩）。隨後他也靠著隊友的全壘打跑回本壘得分。總計李灝宇本場4打數敲出1支安打，跑回1分，賽後打擊率持平在0.256，上壘率0.287，長打率0.384。此役老虎先發明星左投瓦德茲表現大失常，開局僅投0.2局就狂失6分黯然退場，讓小熊早早奠定勝基。由於比分差距過大，老虎甚至在第7局就提前投降派上野手登板投球，終場老虎就以2比11慘敗給小熊。