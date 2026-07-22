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▲「飲料抽抽樂」買2件指定飲品有機會抽到0元，並可用99元加購超萌線條小狗飲料折疊架。（圖／7-11提供）

7-11優惠：棒棒冰買2送2、霜淇淋／思樂冰第2件10元

▲「雪淋霜」換上OPEN!家族紙杯與紙杯套，限時推出經典「牛奶」風味。（圖／7-11提供）

7-11優惠：晚間限定買1送1！CITY TEA、茶BAR天天有

▲7-11即日起至8月7日推出「好茶不打烊」活動，周一至周五每晚9時到0時輪番買一送一。（圖／業者提供）

7-11優惠：杏仁豆腐冰沙、懷舊鳳梨冰買1送1！吉伊卡哇杯登場

▲7月22日起全新推出超商首款「蔥鹽增雞蛋白麵」，以及多款青醬調味，清爽的義大利麵和沙拉。（圖／7-11提供）

7-11優惠：現打香蕉牛奶買1送1、35元比夜市便宜

▲熱壓土司推出「香蕉巧克力風味麻糬」口味，現打「香蕉牛奶」周五六日買1送1。（圖／7-11提供）

全家：新推咖啡Q凍拿鐵59元、咖啡第2杯半價

▲全家結合童年回憶「晶典小品」，推出咖啡Q凍拿鐵、咖啡聖代杯。（圖／業者提供）

明（23）迎大暑節氣，7-11霸氣推出買一送一消暑優惠！7-11表示，多款CITY茶飲買一送一自周一至周五限時買1送1，夏天必喝的冰淇淋紅茶也在列；現打的香蕉牛奶在周五六日也有買一送一。此外，思樂冰、雪淋霜第2件10元；飲料買2件還能抽最低0元，《NOWNEWS》整理優惠亮點一文掌握。2026大暑節氣正是本周四（7月23日），7-11鎖定解暑商機，推出每年夏天最受歡迎的「飲料抽抽樂」，包含指定飲品、思樂冰、CITY TEA等共超過百款商品，買2件就能抽最低折扣0元起，另可用99元加購超萌線條小狗飲料折疊架。冰品同步祭出好康，今（22）日起至7月28日首波推出百吉棒棒冰（蘇打／乳酸）任選買2送2、杜老爺優格雪糕草莓蘋果／藍莓任選加10元多1件優惠。「雪淋霜」則換上OPEN!家族紙杯與紙杯套，即日起至8月18日推出經典「牛奶」風味，7月22日至26日憑指定支付工具購買可享霜淇淋全口味第2件10元。即日起至8月4日期間，買思樂冰可參加「小七集點GO」活動，收集指定點數兌換限量贈品；7月22日至7月26日思樂冰特大杯全口味再享第二件10元優惠。夜間也要消暑，7-11宣布，即日起至8月7日推出「好茶不打烊」活動，每周一至周五晚間9時至凌晨0時，梔子花青茶、冰淇淋紅茶、四季蘋安蜜露紅、珍芭雷夢青等每日輪番推出買一送一。◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項周一：梔子花青茶（原價45元）周二：琥珀小葉奶茶（原價60元）周三：琥珀小葉紅茶（原價45元）周四：琥珀小葉奶茶（原價60元）周五：冰淇淋紅茶（原價65元）◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR周一：四季青萱（原價45元）周二：蜜露紅茶拿鐵（原價65元）周三：四季蘋安蜜露紅（原價75元）周四：香草奶蓋蜜露紅（原價70元）周五：珍芭雷夢青（原價85元）7月22日至24日限時3天，不思議茶BAR珍芭雷夢青茶／烏龍茶買2送2；7月24日至26日CITY TEA接力推出杏仁豆腐冰沙／懷舊鳳梨冰買1送1、愛文芒果冰青茶2杯120元等，活動期間再搭配《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》主題設計杯。天氣炎熱民眾偏好購買涼麵、壽司、御飯糰等清爽主食，搭配小份量的鹹食餐點，7-11自7月22日起全新推出超商首款「蔥鹽增雞蛋白麵」，添加大豆蛋白等植物性蛋白製成麵體，還有「極饗-蒜蓉蝦拌麵」、「椒鹽無骨排骨酥」等鹹食助開胃，7月22日至8月18日涼麵、冷麵全品項能以15元加購雪碧汽水檸檬茶風味。酷熱高溫使得今年夏天香蕉產量大增，7-11也攜手農業部農糧署合作推廣在地香蕉幫助農友，即日起推出「12生肖透明貼」，透明貼張貼在香蕉外皮，彷彿動物身上不規則的斑紋，隨著時間香蕉熟成是最佳賞味期的視覺提醒。除了新鮮水果，限定門市販售現點現壓的熱壓土司推出「香蕉巧克力風味麻糬」口味；「果汁BAR」則使用瑞穗鮮奶搭配整包香蕉果泥現打「香蕉牛奶」，單杯原價69元，7月24日至8月30日每周五、六、日享買一送一，等於現打香蕉牛奶只要35元，比到夜市買現打果汁還划算。面對熱到快融化的夏日午後，全家便利商店把國民童年回憶「晶典小品」加入Let's Café拿鐵，推出「咖啡Q凍拿鐵」，7月22日至8月4日新品上市期間，原價75元、嘗鮮價59元。同時推出現調咖啡（經典咖啡、特濃咖啡、厚奶拿鐵、單品咖啡）與茶飲第2杯半價優惠，並支援線下隨買跨店取寄杯服務。甜點控不能錯過全家甜點品牌minimore同步推出的晶典小品聯名「咖啡聖代杯」，售價65元，以濃郁的咖啡牛奶打底，鋪上咖啡凍，上層覆蓋牛奶慕斯與鮮奶油，頂部再以咖啡凍晶球點綴，讓上班族能享受平價美味的下午茶。