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「詹皇」詹姆斯（LeBron James）確定不再續留洛杉磯湖人後，外界關注他的兒子布朗尼（Bronny James）是否也會跟隨父親轉隊。不過湖人並沒有打算輕易放人，隨隊記者普萊斯（Khobi Price）透露，球團仍滿意布朗尼的發展，除非收到具有實質價值的報價，否則不會只是為了讓父子繼續同隊，便把他送往詹姆斯的新東家。普萊斯在洛杉磯電台節目中分析，假設詹姆斯加盟某支球隊，對方提出一枚次輪選秀權交換布朗尼，確實可能讓交易開始受到討論，但這不代表湖人一定接受。他強調，湖人「很樂意留下布朗尼」，球團兩年前用次輪第55順位選進他，也投入資源培養，隊內有不少人相當欣賞這名年輕後衛。因此，詹姆斯選擇哪支球隊，與布朗尼是否被交易是兩件不同的事。湖人不會把他視為附屬於父親的球員，更不可能無條件將他送走。普萊斯直言，對方必須提出「真正有價值的東西」，湖人才可能認真考慮切斷合作關係。湖人今年休賽季已讓布朗尼2026至27球季約229.6萬美元的薪資轉為完全保障，合約另包含2027至28球季球隊選項，顯示球團至少現階段仍把他列入未來藍圖。布朗尼是湖人在2024年選秀會第55順位挑中的後衛，之後與父親成為NBA史上首對同場出賽的父子檔。隨著詹姆斯宣布離開湖人，布朗尼的處境再度成為焦點，但相關報導指出，湖人傾向將他的發展與父親的自由市場決定分開評估。由於騎士是詹姆斯可能落腳的熱門球隊之一，外界也開始推測克里夫蘭是否會設法交易布朗尼，重現父子同隊的畫面，甚至傳出史特魯斯（Max Strus）、施洛德（Dennis Schröder）可能成為交易籌碼。不過目前沒有跡象顯示湖人與騎士已展開實質談判，相關方案仍屬市場推演。詹姆斯本人至今尚未公布新東家，經紀人保羅（Rich Paul）也表示，這項決定不會受到外界催促。 在父親去向確定前，關於布朗尼的交易傳聞預料仍會持續，但湖人的立場已相當清楚：詹姆斯可以自由選擇下一站，布朗尼卻仍是湖人的合約資產，想帶走他就必須付出合理代價。