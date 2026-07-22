國內新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署昨（21）日公布最新監測數據，第28週新冠門急診就診人次較前一週暴增66.5%，並新增25例本土重症、5例死亡。感染科醫師李韋辛示警，許多人認為現在感染新冠就像普通感冒，但病毒對幼童、長者及免疫力低下者的威脅截然不同，不能以健康成人的感染經驗概括所有族群。
新冠正式進入流行期 一週增25重症、5人死亡
疾管署7月21日公布，國內新冠疫情持續上升，並已達到流行閾值、正式進入流行期。第28週、7月12日至18日，新冠門急診就診共4766人次，較前一週的2811人次增加66.5%。重症及死亡病例也同步增加，7月14日至20日新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。
疾管署統計，重症患者多為65歲以上長者，且多具有慢性病史、未接種本季新冠疫苗。顯示年長者、慢性病患者及免疫功能低下者，感染後仍有較高的重症與死亡風險。
疾管署副署長曾淑慧先前表示，新冠疫情進入流行期後，通常約需1個月至1個半月達到高峰，推估這一波疫情可能於8月中旬至下旬進入高峰，高峰期間單週門急診就診人次可能達5萬人次。
2026新冠最新症狀曝光 嗅味覺異常已不常見
曾淑慧指出，目前新冠臨床表現多以上呼吸道症狀為主，常見症狀包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等，每名患者的症狀可能有所差異。過去感染新冠常見的嗅覺、味覺喪失，如今已非常少見，僅有極少數患者會出現暫時性嗅味覺喪失或遲鈍。
「新冠只是感冒？」感染科醫：不是人人感染都一樣
面對新冠疫情再度升溫，感染科醫師李韋辛近日在臉書粉專發文指出，自己分享新冠流行情況後，卻有一大群人留言稱新冠「就只是感冒」，李韋辛直言，依目前流行病學結果來看，新冠的重要性不一定高於流感，但不代表可以完全忽視疫情及高風險族群的重症風險。
貼文曝光後，有網友分享自身經驗表示，「我流感在家躺一個禮拜，新冠就被送進加護病房了」、「住院第6天才出院，完全痊癒花了10天，真的不能輕忽」。另有網友指出，身旁仍有許多出現呼吸道症狀的人沒有戴口罩，只能加強保護自己。
感染科醫示警：這波疫情已奪5命 別只當一般感冒
李韋辛表示，民眾所說的「感冒」只是一種通稱，醫學上可概括稱為「急性呼吸道病毒感染」，若經過檢驗確認致病原，就會進一步說明究竟感染新冠病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒或其他病毒。
醫師提醒，不是每個人感染新冠後都只有輕微感冒症狀，光是這一波疫情，上週就已經出現5例死亡。提醒家中有長者、幼童或免疫力低下成員的民眾，避免將病毒帶回家中。他也強調，不只新冠，只要任何細菌或病毒的感染人數增加，都應適時提醒民眾提高警覺，讓有需要的人能提前做好防護。
哪些人感染新冠最危險？
✔ 65歲以上長者
✔ 慢性病患者
✔ 免疫功能低下者
✔ 未接種本季疫苗者
新冠常見症狀
喉嚨痛
咳嗽
鼻塞
流鼻水
發燒
疲倦
頭痛
肌肉痠痛
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疾管署7月21日公布，國內新冠疫情持續上升，並已達到流行閾值、正式進入流行期。第28週、7月12日至18日，新冠門急診就診共4766人次，較前一週的2811人次增加66.5%。重症及死亡病例也同步增加，7月14日至20日新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。
疾管署統計，重症患者多為65歲以上長者，且多具有慢性病史、未接種本季新冠疫苗。顯示年長者、慢性病患者及免疫功能低下者，感染後仍有較高的重症與死亡風險。
疾管署副署長曾淑慧先前表示，新冠疫情進入流行期後，通常約需1個月至1個半月達到高峰，推估這一波疫情可能於8月中旬至下旬進入高峰，高峰期間單週門急診就診人次可能達5萬人次。
曾淑慧指出，目前新冠臨床表現多以上呼吸道症狀為主，常見症狀包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等，每名患者的症狀可能有所差異。過去感染新冠常見的嗅覺、味覺喪失，如今已非常少見，僅有極少數患者會出現暫時性嗅味覺喪失或遲鈍。
「新冠只是感冒？」感染科醫：不是人人感染都一樣
面對新冠疫情再度升溫，感染科醫師李韋辛近日在臉書粉專發文指出，自己分享新冠流行情況後，卻有一大群人留言稱新冠「就只是感冒」，李韋辛直言，依目前流行病學結果來看，新冠的重要性不一定高於流感，但不代表可以完全忽視疫情及高風險族群的重症風險。
貼文曝光後，有網友分享自身經驗表示，「我流感在家躺一個禮拜，新冠就被送進加護病房了」、「住院第6天才出院，完全痊癒花了10天，真的不能輕忽」。另有網友指出，身旁仍有許多出現呼吸道症狀的人沒有戴口罩，只能加強保護自己。
李韋辛表示，民眾所說的「感冒」只是一種通稱，醫學上可概括稱為「急性呼吸道病毒感染」，若經過檢驗確認致病原，就會進一步說明究竟感染新冠病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒或其他病毒。
醫師提醒，不是每個人感染新冠後都只有輕微感冒症狀，光是這一波疫情，上週就已經出現5例死亡。提醒家中有長者、幼童或免疫力低下成員的民眾，避免將病毒帶回家中。他也強調，不只新冠，只要任何細菌或病毒的感染人數增加，都應適時提醒民眾提高警覺，讓有需要的人能提前做好防護。
哪些人感染新冠最危險？
✔ 65歲以上長者
✔ 慢性病患者
✔ 免疫功能低下者
✔ 未接種本季疫苗者
新冠常見症狀
喉嚨痛
咳嗽
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流鼻水
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