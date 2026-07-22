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▲動力火車（如圖）將於9月12日在台東開唱。（圖／臺東縣政府提供）

▲許茹芸（如圖）坦言收到邀請時，認真考慮了一下，但看到去年跨年萬人大合唱〈淚海〉的影片，讓她十分感動。（圖／臺東縣政府提供）

由台東縣政府舉辦「嗨！出發吧來台東」，先前一度傳出「阿妹」張惠妹將返鄉開唱，今（22）日公布17組黃金卡司，不僅邀請到許茹芸驚喜演出，另外還包括羅時豐、李聖傑、杜德偉、動力火車、戴愛玲等實力派歌手，但名單未見天后阿妹，兩日演出將於9月12、9月13日下午5點至晚間10點，在台東市國際地標（海濱公園）盛大登場。先前傳出「嗨！出發吧來台東」由張惠妹所屬的野聲音娛樂有限公司以4,000萬元得標承辦，讓外界普遍期待張惠妹將再次回到家鄉開唱，消息尚未正式公布就讓台東多家飯店、民宿出現搶訂潮。今公布完整卡司，9月12日將由羅時豐、李聖傑、江美琪、陳勢安、林曉培、BOXING、黃妃、PONAY卜耐及動力火車輪番登台；9月13日則找來杜德偉壓軸領軍，攜手信、戴愛玲、黃宣、9m88、李玖哲、阿妹妹、許茹芸等實力派歌手演出，橫跨流行、R&B、靈魂、搖滾及原住民音樂，多元曲風。許茹芸唱紅〈如果雲知道〉、〈獨角戲〉、〈淚海〉、〈突然想愛你〉等歌曲，她透露收到邀請時，認真考慮了一下，之所以會點頭答應，許茹芸表示因為在Threads上看到去年台東跨年晚會，現場萬人大合唱〈淚海〉的影片，「那一刻真的讓我很感動。」許茹芸直言，很多歌曲對她來說，早已不只是自己的歌，而是陪伴著大家走過人生不同階段的共同回憶，因此特別期待再次站上台東舞台，「對我來說，那不只是一場演出，更像是一場很溫暖的同學會。」此外她也笑說，希望9月站上《嗨！出發吧來台東》舞台時，大家不要給她太多開口的機會，期待把台東變成全台最大的戶外KTV，「如果到最後我拿著麥克風，只需要負責聽大家唱，我就成功了。」