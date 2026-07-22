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中聯油風波，台北市長蔣萬安頻砲打中央，日前更登高一呼號召支持者725上街頭，對此行政院前政委張景森今（22）日直言，蔣萬安最近「不安於市」，政治動作頻頻，外界猜測是否為2028鋪路，但奉勸蔣萬安「緩稱王」，過去連任市長就落跑選總統，下場往往極為慘烈，且是否正在為 2028大選鋪路，認為現階段搶共主容易在黨內結怨樹敵，而2028國民黨在無法割捨的親共路線之下，當「全村都沒有希望」的時候，蔣萬安自然而然就會成為「全村唯一的希望」。張景森表示，蔣萬安最近「不安於市」，政治動作頻頻，引發各界猜測他是否正在為2028的大選鋪路。如果真是如此，真心勸他回頭是岸。理由其實很簡單，剛連任市長就落跑參選總統，無論台北市民或全國民眾都難以接受。過往的下場往往極為慘烈，不僅總統敗選，連帶自身的政治前途也會提前告終。前有朱立倫、韓國瑜與侯友宜的前車之鑑，實在令人想不通，蔣萬安為什麼還想重蹈覆轍？張景森說，蔣萬安目前的政治優勢，除了台北市長的光環與蔣家的政治遺產外，認為還有一個最關鍵的武器，那就是「時間」。他今年才48 歲，在政壇極具年齡優勢。相較於國民黨內其他檯面上的重量級人物，例如 65歲的朱立倫、64歲的盧秀燕、68歲的韓國瑜、63歲的傅崐萁，何必在此時急著與前輩們廝殺？對他而言，最合理的策略應是「穩健、保守、少犯錯」，並且廣結善緣。張景森指出，因此蔣萬安根本不必在每一場政治風波中都搶著出手，也不用在每一次黨內權力競爭時都急著站上第一線。現階段去搶「藍營共主」的頭銜純屬不智，不僅容易在黨內結怨樹敵，更是過早消耗自己的政治資本。張景森直言，2028國民黨無法割捨的親共路線之下，國民黨恐怕沒有什麼希望了。然而當「全村都沒有希望」的時候，蔣萬安自然而然就會成為「全村唯一的希望」。所以2028不如就讓其他人去玩。蔣萬安最重要的任務是專注將台北市治理好、持盈保泰，並循序漸進地將自身政治形象朝中間選民靠攏。其中最核心的兩點在於，誠懇面對並處理蔣家的威權負債，同時堅決承繼蔣家的反共資產，跟國民黨的親共路線劃清界線。張景森指出，只要市政有亮眼成績，且重大政治立場正確，時間自然會替他累積豐厚的政治資本與聲望，2032挑戰民進黨不是沒有機會。相反地，若急於爭奪聲量與領導權，只會不斷暴露自身政治判斷失準與能力不足的短板，反而白白浪費了最珍貴的年齡優勢。張景森說，蔣萬安其實不必擔心現在沒能站上最高峰；他真正該擔心的，是還沒準備好就被推上最高峰接受嚴苛檢驗。以他的年齡推算，連任台北市長卸任後的2030約52歲，才是爭取國民黨主席、建立全國性領導地位的成熟時機；到了2032約54歲再挑戰總統大位，無論是行政歷練、政治判斷力還是社會信任度，都會比現在更加成熟圓融。最後張景森以朱元璋為例，元朝末年，天下大亂，各路起義軍紛紛割據。朱元璋攻下徽州後，召見隱士、學者朱升，請教他如何爭天下。朱升只說了九個字「高築牆，廣積糧，緩稱王」，朱元璋採納為自己的基本戰略，最後果然建立了明朝。