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▲「姚班」全稱是清華學堂計算機科學實驗班，由姚期智院士於2005年創建（圖／截自光明科普雲）

從OpenAI、Google DeepMind、xAI，到中國各大頂尖AI企業，核心技術圖譜上都愈來愈常出現同一個名字──清華大學「姚班」。這個成立20年、每年僅招收30至50人的本科實驗班，累計培養約750名畢業生，卻持續活躍於全球AI研發第一線，不僅催生多家AI獨角獸，也被外界形容為「一個班級撐起全球AI半邊天」。近日，一則姚班學生赴DeepSeek實習、傳出日薪高達新台幣2.4萬元的消息，再次讓這座AI人才搖籃受到關注。姚班全名為「清華學堂計算機科學實驗班」，由華人首位圖靈獎得主姚期智於2005年創辦。姚期智曾任教普林斯頓大學，2004年回到清華，希望建立與世界接軌的電腦科學教育體系。姚班採高度菁英化培養模式，每年僅錄取30至50名學生，以計算機科學、人工智慧及量子資訊為核心，教材直接與麻省理工、普林斯頓等世界名校接軌，因此在中國一直流傳著一句話：「半國英才聚清華，清華一半英才在姚班。」成立20年來，姚班畢業生幾乎遍布全球AI第一線。OpenAI數學推理研究員陳立杰、曾任OpenAI研究員後轉任騰訊首席AI科學家的姚順雨、馬斯克旗下xAI核心成員丁力宇，以及DeepSeek R1推理模型核心作者吳作凡、參與大模型研發的任之洲，都來自姚班。近期因Kimi K3模型受到國際矚目的月之暗面創辦人楊植麟，同樣出身姚班。除了活躍於全球AI研究機構，姚班也孕育出一批改變中國AI產業版圖的創業者：AI視覺公司曠視科技由印奇、唐文斌、楊沐共同創辦；自動駕駛企業小馬智行由首屆學生樓天城創立；月之暗面則憑藉Kimi系列模型躋身中國大模型第一梯隊。值得一提的是，姚班校友中已有近60人進入國內外一流大學任教，其中逾30人在中國國內高校任職，顯示姚班的影響力不僅限於企業界，也持續回饋到高等教育體系。近期網上流傳，一名姚班學生獲得DeepSeek實習機會，日薪高達5,500元人民幣（約新台幣2.4萬元），遠高於一般AI企業實習生日薪500至1,000元人民幣（約新台幣2,200元至4,400元）。查證發現，這則傳聞背後其實有明確的資金靠山——DeepSeek近期剛完成，投後估值約4,000億元人民幣（約新台幣1.76兆元），其中創辦人梁文鋒個人出資高達200億元人民幣（約新台幣880億元），騰訊、寧德時代、京東等機構也參與跟投。正是這筆充裕資金，讓DeepSeek有底氣將團隊規模擴大至少一倍，也才敢在頂尖人才爭奪戰中開出遠超行業水準的薪酬。換算下來，日薪5,500元人民幣按每月工作20至22天計算，月薪超過新台幣48萬至53萬元，年化上看新台幣近千萬元等級。截至目前，DeepSeek官方仍未對這則傳聞做出正面回應或證實。查證發現，DeepSeek北京子公司目前公開招募52個在招職缺，統一採14薪制度，其中薪資最高的校招職缺「核心系統研發工程師」，月薪範圍達新台幣26.4萬至39.6萬元，其餘大部分職缺起薪也在新台幣8.8萬元以上，顯示即便不是「日薪5,500元」等級的特殊待遇，DeepSeek整體薪資水準本來就明顯高於業界一般行情。分析人士指出，姚班之所以能持續培養頂尖AI人才，關鍵不僅在於錄取門檻極高，更在於提早讓學生投入科研，學生大二即加入實驗室，接受與國際同步的研究訓練，不少人在求學期間便已發表頂尖論文，甚至直接參與全球AI前沿研究。查證補充一組驚人數字——2026年前4個月，中國AI領域職缺數量成長高達8.7倍，占「新經濟」職缺比重從2.78%飆升至22.03%；字節跳動的「Top Seed」核心人才計畫，部分職位年薪甚至突破600萬元人民幣（約新台幣2,640萬元），AGI深度學習研究員月薪則落在新台幣35.2萬至48.4萬元之間，應屆畢業生在14薪制度下年薪上限可達新台幣677.6萬元，顯示這波高薪搶人潮並非DeepSeek獨有現象，而是整個中國AI產業的普遍趨勢，頂尖研究人才正成為各家公司最珍貴的戰略資源。值得一提的是，史丹佛大學胡佛研究所與HAI（人工智慧研究所）今年稍早發布一份白皮書，追蹤了DeepSeek核心論文背後356名研究者的職業軌跡，研究結論指出，不少在美國培養的頂尖AI人才，近期出現回流中國的趨勢，這項研究提供了姚班等中國頂尖人才培育體系持續壯大的另一個佐證角度。