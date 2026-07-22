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東京推上班穿短褲因應酷暑

東京短褲政策成大叔腿毛公害 OL好無奈

▲日本女性上班族工作穿搭。（圖／路透社／達志影像）

短褲政策意外揭露日本職場儀容不平等 外媒也關注

為因應猛暑與電價飛漲，東京都廳推動「東京 Cool Biz」節能新政，允許職員穿著 T 恤、運動鞋甚至短褲上班。然而這項好意，卻在網路上引爆了一場關於「男性腿毛」與「職場男女儀容雙重標準」的論戰。這一現象也引發包含BBC和紐約時報等外媒關注。根據週刊女性與產經新聞等日媒報導，東京都為了強化節能措施，正式推出了全新的「東京 Cool Biz」方案。除了過往常見的不繫領帶、不穿西裝外套等商務休閒風之外，現在更開放職員根據工作內容與時間、地點、場合（TPO），穿著 T 恤、運動鞋以及短褲來上班。這項政策背後的推手，正是逐年加劇的高溫酷暑，以及近期因國際情勢導致的原油價格與電費飆漲。作為一項兼顧用電、維護職員健康與提升工作生產力的劃時代嘗試，官方寄予厚望，盼能對辦公室節能做出重大貢獻。儘管這項措施本身獲得不少好評，但在社群媒體（SNS）上，關於「上班能不能穿短褲」的議論卻呈現兩極化。支持者表示「我個人超級贊成！最近真的熱到爆！」、「夏天穿西裝本來就熱死人，穿短褲也是沒辦法的事吧」；然而，反對聲浪則多半聚焦在體毛問題上，「要穿短褲我是沒意見，但最起碼把腿毛修剪一下吧？」、「老實說，看到大叔的腿毛讓人蠻不舒服的……」在不少人對男性的腿毛表示反感的同時，這場論爭更進一步升級，延伸出了另一個話題，職場上男女儀容呈現雙重標準。許多OL直言，女性「裸足」也應該比照開放，報導提到，日本女性在辦公室等商務場合如果穿著會露出雙腿的服裝，穿著絲襪一直以來都被視為某種默契，裸腿則常被貼上違反禮儀的標籤。然而，絲襪容易勾紗破洞、在悶熱的夏天、穿起來其實並不舒服，許多上班族女性不滿這次開放短褲，卻讓她們標準有所不一致，紛紛呼籲「如果許容男性露腿，那女性裸腿也應該比照開放」、「社會對女性的體毛要求那麼嚴格，男性放任體毛不管也應該算違反禮儀。」根據BBC報導，這項短褲新政策實施近四個月以來，允許員工穿短褲上班的規定獲得了褒貶不一的評價。部分評論對放寬的規定表示歡迎，認為這有助於提升工作舒適度。但也有人指出該政策對女性不公，因為女性在露出部分腿部時，通常仍被期望穿著絲襪。此外，更有少數女性表達了遭受「腿毛騷擾」的體驗。男性醫美診所「ゴリラクリニック」6月一項調查顯示，53.5% 的受訪者反對夏天穿短褲上班，而 46.5% 的人則表示支持這項新方針，持反對意見的女性明顯多於男性，顯示女性可能更抗拒看見男同事露腿。ゴリラクリニック主管船津明史表示，他注意到前來求診的顧客有所增加，他們不單是為了美觀，更是為了「穿短褲時的社會禮儀」。他認為，女性普遍希望「男性的腿毛少一點」，這促使男性尋求雷射除毛，以免冒犯周圍的人。東京都政府環境局官員渡邊昇表示：「我們希望在酷暑中給予大家更多選擇，而非強迫人們該穿什麼。只要職場穿著不冒犯到任何人，就不應該有問題。」