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藍綠議員盼交通、商圈同步升級

淡水成遺珠 議員籲加速淡海二期建設

新北大巨蛋歷經兩階段評估後，市長侯友宜今（22）日正式拍板，確定落腳「樹林機五」，預計2032年啟動興建，打造可容納5萬人的國際級大型多功能場館。消息曝光後，地方藍綠民代紛紛表態，有人看好帶動溪南發展，也有人認為淡水仍應加速爭取重大建設，讓地方均衡發展。國民黨新北市議員洪佳君表示，這是樹林、鶯歌、三峽及整個溪南地區共同期待的重要里程碑，市府應同步推動交通建設、都市計畫及城鄉規劃，帶動都市更新與周邊產業發展。她指出，樹林最大的優勢在於交通條件成熟，基地鄰近捷運、台鐵、高鐵及快速道路，可串聯板橋、新莊、土城等人口密集區，具備承載5萬人場館的運輸量能，也是專家評估的重要因素。民進黨新北市議員卓冠廷則認為，這是樹林翻身的重要契機。位於樹林運動中心南側、廣達23公頃的基地，未來不僅有捷運萬大樹林線加持，還可串聯台鐵及快速道路，交通樞紐潛力無庸置疑。不過，他強調，新北大巨蛋絕不能只是「放一顆蛋」，面對未來8至10年的開發與招商期程，市府應同步完成道路拓寬、電纜下地及交通疏導動線等基礎建設，同時規劃大面積公園綠地、完善人行空間與休憩場域，並結合展演經濟及商圈發展，真正帶動在地生活機能全面升級。新北大巨蛋是各地區民代積極爭取的重大建設，但市府最終未選定淡水作為基地。對此，國民黨新北市議員陳偉杰表示，淡水在土地腹地與長遠發展潛力上絕對占有優勢，樹林此次主要勝在現有軌道系統可立即銜接，但淡水缺的只是時間。隨著淡江大橋即將通車、淡北道路持續推進，淡水未來的發展爆發力絕不亞於任何區域。陳偉杰也呼籲，既然大巨蛋未落腳淡水，市府更應加速推動淡海二期建設，盡快啟動「淡水第二國民運動中心」，補足在地運動資源；同時全力落實「淡海科學城」計畫，引進高科技產業，結合淡江大橋及淡北道路帶來的交通紅利。他強調，淡水擁有全台最高的人口淨遷入動能，大巨蛋只是城市發展的一個選項，未來仍會持續在議會爭取建設，把屬於淡水的資源一分不少地爭取回來。