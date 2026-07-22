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▲綠營強調致癌油事件應回歸專業、跨域合作，攜手守護民眾食品安全。（圖／記者顏幸如攝，2026.07.22）

何欣純：人民要的是合作 不是中央地方互指責

推跨縣市聯防 檢驗結果即時共享

致癌油風暴持續延燒，藍白陣營號召支持者於7月25日走上凱道之際，民進黨中部4縣市長參選人今天共同提出「中彰投苗保障食安共同3主張」，強調食安不該淪為中央與地方互相指責的政治工具，呼籲回歸專業、跨域合作，攜手守護民眾食品安全。民進黨台中市長參選人何欣純今（22）日與苗栗縣長參選人陳品安、彰化縣長參選人陳素月、南投縣長參選人溫世政共同召開記者會，提出3項共同主張，包括成立「中部縣市食安聯防治理平台」、建立單一窗口通報機制；增加食安預算、提升稽查密度與抽驗頻率；以及整合中部產官學研資源，強化食安檢驗量能。4位參選人也共同簽署承諾書，宣示若當選，將共同承擔地方首長食安責任，推動跨縣市合作，建立中台灣區域聯防機制，守護民眾食安。何欣純表示，中聯致癌油事件引發社會恐慌，民眾最不能理解的是「中央說中央的、地方說地方的」。她認為人民真正期待的是中央守好中央的防線、地方把好地方的關，中央與地方攜手合作。她強調食安不是政治，更不是政黨攻防工具，而是攸關全民健康的日常議題。民眾最在意的是事件真相、問題如何改善，以及如何避免類似事件再度發生，這些事地方政府責無旁貸。何欣純以台中市為例指出，台中是中台灣重要的產業、物流、通路及消費樞紐，食品供應鏈每天跨縣市流通，因此守護食安更具關鍵角色。但目前台中市食品藥物安全處僅有161名編制人力，一旦爆發重大食安事件，基層人員往往疲於奔命，她主張增加食安預算、提高專業加給，吸引更多專業人才投入。何欣純表示，未來將率先邀集彰化、南投及苗栗建立食安聯防治理平台，推動跨縣市區域合作，共同把關中台灣第一線食安。她表示，未來將建立廠商名單及檢驗結果即時共享機制，做到4縣市同步掌握資訊、同步展開稽查，必要時也同步下架問題產品；同時，各地方政府也應提高食安預算、增加抽驗頻率及稽查密度，善盡地方首長應有的責任。苗栗縣長參選人陳品安則表示，先前發生台中病死雞遭棄置苗栗事件，就是最典型需要跨域合作的案例；透過影片參與的彰化縣長參選人陳素月及南投縣長參選人溫世政也一致強調，食安不分藍綠，中央與地方應共同合作，中央應盡速修補法制漏洞，地方政府也須落實稽查與檢驗責任，共同守護民眾健康。