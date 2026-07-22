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「聽說先讓小官下台」 黃國昌稱：應該是食藥署長

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，在野不斷要求總統賴清德道歉，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人下台。民眾黨主席黃國昌今（22）稱，「聽說賴政府打算在本周五（24日）先讓姜至剛下台。」石崇良回應：「我完全沒有得到這樣的訊息。」中聯致癌油風波延燒，黃國昌今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問稱聽到消息「聽說賴政府打算在本周五（24日）先讓姜至剛下台。」而國民黨立委王育敏今日在立法院衛環委員會質詢時，詢問姜至剛是否這週就要離開、部長是否有要署長離開？石崇良回應：「沒有，我沒有得到這樣的訊息。」王育敏詢問「本人有被告知嗎？」姜至剛說，還有很多事情要好好處理。石崇良則說，我們現在最重要的責任就是確保民眾用油、食安。廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋今訪問黃國昌，並提到有網友表示「如果那天人多，那那天就會有人下台；人少，可能小官員、小科長下台。」而黃國昌則突然爆料，「我聽說啦！我聽說，禮拜五他們要先讓一個小官下台」。黃國昌續稱，「我聽到的消息，應該是食藥署長（姜至剛）。」王淺秋則稱，「食藥署啊！一開始也是鎖定他」。