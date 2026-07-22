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太空探索技術公司（SpaceX）完成首次公開募股（IPO）後，曾掀起市場追捧熱潮，但上市一個多月後，股價表現明顯降溫，高估值也開始面臨市場檢驗。財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，SpaceX從上市初期的「美夢成真」到股價修正，反映資本市場最終仍必須回歸基本面。謝金河在臉書以「Space X的夢醒時分！」為題發文表示，SpaceX在6月12日正式掛牌上市，承銷價為每股135美元，儘管公司仍處於虧損階段，距離獲利還有一段距離，但市場看好創辦人馬斯克的領導能力，IPO仍獲得投資人高度追捧。SpaceX上市首日收在160.95美元，第三個交易日更衝上225.64美元高點，以發行股數計算，市值一度突破2.9兆美元，躍居美國市值前五大企業。不過，市場熱度未能延續，股價隨後一路修正，20日最低跌至119.68美元，市值縮減至約1.57兆美元，參與新股認購的投資人也因此面臨套牢壓力。謝金河指出，SpaceX快速整合旗下資源並推進資本市場，但上市前即有部分市場人士對其估值提出質疑。部分投資大師認為，SpaceX目前市值主要建立在未來願景與市場期待之上，若成長速度不如預期，股價可能面臨更大修正壓力。他提到，包括諾貝爾經濟學獎得主克魯曼、投資人Jeremy Grantham、George Noble及「大賣空」作者Michael Burry等人，皆曾對SpaceX高估值提出警告，認為市場對未來想像可能已超前企業實際獲利能力。謝金河表示，SpaceX上市題材也帶動台灣相關供應鏈提前反映，包括昇達科、華通、啟碁、同欣電、耀登等個股股價曾受到激勵，但隨著市場熱度退潮，近期也出現明顯回檔，題材效益尚未完全轉化為實際營收。他認為，股價長期仍需由基本面支撐，當市場情緒推升股價遠離企業價值，最終仍會面臨修正壓力。此次台股回檔期間，不少個股大幅下跌，正是前期漲幅過高後的反作用力。