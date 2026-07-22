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辛辛那提紅人左投費格森（Caleb Ferguson）在對西雅圖水手之戰情緒失控，因二壘審米勒（Bill Miller）意外擋到守備路線，當場朝裁判飆出涉及身材羞辱的粗口，畫面與聲音都被轉播完整捕捉，迅速在網路瘋傳。事隔一天，費格森公開道歉，坦言自己的行為「非常不專業」，並表示會設法親自向米勒致歉。事件發生在7局，水手打者羅布列斯（Victor Robles）擊出二壘方向滾地球，紅人二壘手阿羅約（Edwin Arroyo）原本有機會完成該局第三個出局，卻在移動過程中撞上二壘審米勒，球因此穿越內野形成安打，水手也攻佔一、三壘。費格森當下明顯失去冷靜，朝米勒怒罵「滾開，你這個死胖子」等不雅字眼。米勒雖似乎聽見內容，卻沒有將他驅逐出場；費格森隨後三振下一名打者，結束該局。費格森當時本來就處於極度沮喪狀態，他在該局稍早被水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）轟出滿貫全壘打，比分被拉開至7：0。裁判干擾守備的意外發生後，累積情緒一次爆發，最終讓他成為全場焦點。他隔天受訪時表示，過去很少有自己如此針對裁判的畫面，這次必須承擔責任，「我知道米勒也在努力避免擋到球員，我必須做得更好。」費格森也坦承，自己讓當下情緒凌駕理智，而不是保持控制。費格森指出，自己平時很少使用社群平台，因此直到較晚才看到影片已經瘋傳，也懊惱沒能更早公開道歉。他強調，雖然比賽中偶爾會出現激烈情緒，但自己不希望以這種方式成為新聞主角。30歲的費格森本季為紅人出賽21場，防禦率3.98、WHIP 1.57，另有20次三振與1次救援成功；米勒則自1997年起擔任大聯盟裁判，並自2014年起擔任裁判組長。