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洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）今（22）日作客出戰費城費城人隊（Philadelphia Phillies）。儘管道奇最終以2：1險勝，但大谷翔平在第3局一次「拚過頭」的跑壘引發了討論。大谷在敲出安打後硬闖二壘遭觸殺，加上二壘的新人隊友艾方索（Eliezer Alfonzo）跑壘散步，導致追平分被沒收。對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直白表示，大谷其實沒必要冒險進壘，但卻沒有責怪艾方索，反而稱讚他今天擔任捕手的引導很不錯。還原這場充滿戲劇性的第3局：在0：1落後、2出局二壘有人的情況下，大谷翔平從費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）手中敲出中外野強勁安打。原本在二壘的新秀捕手艾方索繞過三壘準備回本壘，卻在快抵達本壘板時發生「怠慢跑壘」，明顯減速慢跑。同一時間，大谷選擇積極拚搶二壘，一開始被判定安全上壘，但經費城人提出電視輔助判決（Challenge）後改判出局。由於大谷在二壘遭觸殺出局的瞬間，減速的艾方索「尚未」踩到本壘板，因此這1分追平分直接遭到沒收，大谷的適時安打與打點也瞬間化為烏有。針對這個可能左右戰局的失誤，道奇總教練羅伯斯賽後受訪時給出了明確的看法。對於大谷的跑壘，他直言：「（大谷）根本沒有必要硬去拚二壘。不過那的確是一個非常驚險的Play。」考量到大谷近期還有左膝疼痛的隱憂，羅伯斯對這次過於積極且帶有風險的跑壘態度略顯保留。同時，羅伯斯也點出了菜鳥的致命失誤：「如果艾方索當時有確實全速衝過本壘板，我們就能順利得分了。」雖然26歲的艾方索犯下要命的跑壘失誤，讓他自己在大聯盟生涯首支長打（二壘安打）上壘後的喜悅大打折扣，但羅伯斯並未嚴厲苛責他。羅伯斯反而稱讚道：「撇除跑壘，艾方索今天的表現依然很出色，他在捕手位置上把先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）引導得非常好。」這場比賽因暴雨延遲了1小時20分鐘才開打，雖然第3局錯失追平機會，但道奇靠著曼西（Max Muncy）在4局上的逆轉2分砲奠定勝基。9局下半，道奇更幸運地藉由費城人意想不到的跑壘失誤完成雙殺守備，最終以2：1驚險收下勝利，終止二連敗。羅伯斯賽後興奮地表示，強權對決互不相讓，這是一場宛如季後賽氛圍、充滿腎上腺素的重大勝利。