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討5年影印紙採購紀錄！簡舒培限期3天提供「可編輯電子檔」

簡舒培為「報復」再提新索資？王鴻薇：誇張至極

民進黨台北市議員簡舒培近日因索資爭議持續延燒，不僅遭台北市長蔣萬安批評是「索資佛地魔」，更有匿名公務員爆料，她曾要求一天內整理20萬筆資料、列印超過100萬張紙。如今又傳出，簡舒培索取過去5年全府各機關及學校採購影印紙資料，並限3天內完成。對此，國民黨立委王鴻薇怒轟，簡舒培身為民進黨新任中常委，卻「惡整」基層公務員，這到底是哪門子緊急需求？王鴻薇表示，蔣萬安忍無可忍，日前在台北市議會公開揭露簡舒培大量索資的情況，引起社會高度關注；尤其，簡舒培曾向市府一次索資10萬筆資料，疑為替辦公室助理遭開罰單一事「報仇」，網路上更出現「索資佛地魔」等批評聲浪，認為此舉已形同霸凌基層公務員。不過，她認為，簡舒培似乎未因外界質疑而收斂，甚至愈來愈來勁，在其當選民進黨中常委後，疑再度提出新的索資案。王鴻薇指出，根據爆料內容，簡舒培7月20日要求北市府統計111年至115年間，各一級機關、所屬單位、區公所及市立各級學校採購A4、A3及再生影印紙的數量、金額與採購方式，並要求區分共同供應契約及各機關自行採購的資料。若各單位未統計總張數，還必須依照每包、每箱紙張數量自行換算，最後提供全府彙整數據及「可編輯電子檔」，且限期在7月23日前完成，等於只有3天時間整理龐大資料。王鴻薇直言，這項索資很可能是針對日前匿名公務員指控簡舒培曾要求一天內處理20萬筆資料、紙本超過100萬張的爆料所做出的反應，質疑此舉帶有報復意味。她表示，自己擔任民意代表多年，從未看過要求全市各機關甚至學校放下手邊工作，只為統計5年來使用多少影印紙，還被列為「緊急問政需求」的案例，到底是哪門子緊急需求？王鴻薇也進一步質疑，既然簡舒培如今已是民進黨中常委，黨內是否也為其脫序行為背書？她更不客氣反問，若依照相同標準，是否也可以叫行政院所有單位包括學校，放著正事不幹，3天內數一數過去5年共用了多少影印紙或衛生紙嗎？批評整起事件「誇張至極」。