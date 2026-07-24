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▲戒毒村生心理同步排毒，一對一輔導防戒治者回到社會又遭破防。（圖／記者王郁勳攝）

▲戒毒村採用烤箱排毒，在補充飲水與鹽鉀狀態下，逼出皮下脂肪殘留的毒素。（圖／記者王郁勳攝）

國內戒治毒癮做法，採醫藥、輔導和關押三管齊下，但人力、資源有限。民間團體又是採取何種方式，幫助吸毒者重回人生正軌？《NOWNEWS今日新聞》走訪位於花蓮的戒毒村，他們不靠藥物戒斷、除以烤箱生理排毒外，另有一整套課程訓練吸毒者回到社會後如何拒絕誘惑。但即便如此，仍有3成比例再犯，顯見環境與個人意志才是最大關鍵。21歲的阿豪（化名），國中時遭到霸凌，多次被打到鼻青臉腫。在補習班朋友介紹下加入幫派，不但成為加害者，也碰了毒品「彩虹菸」。阿豪回想第一次吸毒，還記得那股難以忘懷的香味，而且抽了之後彷彿吃下誠實豆沙包，什麼話都敢講，大開社交之路。只是成癮之後，買菸的錢從哪來？「那時只要再半根、一根都好，我一直想要錢，去借去搶什麼都來。」阿豪稱組織為「公司」，帶頭的老大跟他說，想要錢或毒，就幫忙賣毒，阿豪在學校找朋友、網路留言，想要的自然會上門。高一被抓進少年觀護所一個多月，但阿豪知道，未成年不會留案底，出來後休學，跨到外縣市的幫派，詐騙圍事鬥毆砸店樣樣來，吸毒也從彩虹菸到毒咖啡包、喪屍煙彈（依托咪酯）等。真正動了戒毒的念頭，是看到爸媽為自己擔憂到一夜白頭。阿豪說，吸毒幾年下來身體越變越差，情緒容易失控，就像惡魔一樣無法理性思考問題。「我捶牆壁給爸媽看，打到手都腫起來。不然就是吸毒吸到產生幻覺，拿菜刀畫在手腕也不覺得痛。」父親苦口婆心，阿豪都看在眼裡。「因為吸毒借錢，我爸要我戒掉，我不要，他都年過半百，居然癱坐在樓梯間嚎啕大哭。」回想這一幕，阿豪覺得自己很不孝，但當時只想要錢買毒，什麼也管不了，更別提毒駕這檔事。每次吸毒騎車上路，他就幻想後面有警察在追趕，眼睛感覺看到警車上的藍燈，耳朵似乎聽到警笛聲，卻又沒看到車。不斷回頭張望，回過頭來差點自撞，好幾次與死神擦身而過，也幸好沒有造成無辜路人傷亡。父親沒有放棄阿豪，三次帶他遠從新竹開車赴花蓮戒毒村，到了門口卻又打起退堂鼓。直到第四次，阿豪的電子煙沒電，缺少依托咪酯可以讓他逃避，阿豪總算恢復一點理智。看到戒毒村裡其他學員開心打球，讓阿豪很羨慕，終於下定決心踏出第一步。經過7個月課程，阿豪在戒毒村也接近尾聲，他希望能留下來幫助別人，「因為自己經歷過那種苦，所以會想替別人撐把傘。」同樣即將結業的，還有31歲的Ethen（化名）。從18歲開始抽大麻，陸續嘗試十多種毒品。他形容吸毒像是預支快樂，實際上就是用來逃避生活上的不順遂。半年前開始碰了安非他命，讓他又染上賭癮。「沒存款之後開始用信用賭博，後來人家來討債，只能跟家人講。」如果吸毒只是讓自己逃避問題，那麼賭博後果更把母親拖下水。Ethen回憶，每次跟母親要個2萬、5萬、10萬，多年下來母親幫他償還賭債，賠上自己的養老金。然而母親能做的只有苦口婆心地勸他別再碰毒品。「他會在我上班前把我手機的SIM卡拔掉，我在家就把網路拆掉。」Ethen說，那時母親每晚隔一小時就會查房，有一天突然說：「走吧，我帶你去戒毒。」Ethen沒有拒絕，而是哭著跟母親說，其實早就知道自己已失控。「我一直在求助，但只有內心在吶喊，外在表現不出來，吸毒會麻痺你的情感，讓人變得冷血。」願意踏進戒毒村，至少已經成功一半。以花蓮那可拿新生活教育中心為例，從戒斷開始標榜不使用藥物，而是透過高密度的陪伴、梳理脊椎節點，緩解退藥後的痛苦。那可拿新生活教育中心執行長林珈甄表示，像依托咪酯、彩虹菸、毒咖啡包等，戒斷症狀都不大；安非他命則會昏睡，最痛苦的則是海洛因，會讓人忽冷忽熱。戒斷完成後還得接受烤箱排毒。戒毒者在跑步30分鐘後，確認身體狀況沒問題進入烤箱，同時補充飲水與鹽鉀錠。林珈甄說，戒毒者常反映，經過3、5年心裡仍有癮頭，其中一項原因便是微量毒素仍殘留在脂肪層，透過排汗慢慢將毒素排出。生理排毒、心理也要排毒。課程讓學員面對自己、訓練溝通能力、檢視人格與價值觀、演練狀況，踩平過去不愉快的情緒，以便應付回到社會後面臨的誘惑與懷疑。林珈甄指出，戒毒者回去後沒有朋友又害怕寂寞，還是會跟毒友聯繫。曾有學員被朋友找去看球賽，最後還是碰毒。林珈甄說，政府把毒癮當成一種病，以醫療手段處理，治標都有問題何況治本，因為「心癮」沒有處理。但勒戒所教化人力不足，無法提供足夠關懷，個案利用毒品逃避的根本原因，就沒辦法解決，然而政府從未重視過。