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▲表志勳車禍當時正和朋友在濟州島度假。（圖／表志勳IG@pyojihoon_official）

韓星表志勳（P.O）在Netflix韓劇《鐵拳教育》中飾演教權保護局的事務官「奉靳代」，靠著自然不做作的演技爆紅，想不到今（22）日卻傳來他在濟州島出車禍的消息。據悉，表志勳當時和朋友在旅行途中，他過馬路時不慎被一輛汽車擦撞，被消防人員送往濟州島的醫院治療，目前已無大礙，只有手臂、膝蓋等部位受傷。據韓媒《OSEN》報導，濟州西部警察署今日公開表志勳在濟州島出車禍的消息，事發時間為19日晚間9點56分，當時他在濟州市翰林邑金陵里的一處道路過馬路時，遭A某駕駛的車輛撞傷，手臂與膝蓋有擦傷且全身疼痛，因此被送往醫院檢查，好在傷勢並不嚴重，包紮後已無大礙。警方表示，駕駛A某當下並未闖紅燈，也沒有酒駕，將針對事故原因展開調查。而表志勳是因為和一群朋友出遊，才會出現在濟州島。他所屬的經紀公司Artist Company回應，「事故僅造成輕微傷勢，因此下週的拍攝計劃將按計劃進行。」現年33歲的表志勳過去是男團Block B的成員，團體單飛不解散後，他轉往演員道路發展，在韓劇《德魯納酒店》、《由美的細胞小將2》、《好搭檔》中，都有亮眼表現。最近則因為出演《鐵拳教育》人氣水漲船高，他飾演的奉靳代是一名個性正直、內向的電腦高手。