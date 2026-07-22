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中聯致癌油事件延燒，國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人在凱道絕食抗議，迄今已經72小時，中廣前董事長趙少康今（22）日前往探視，不捨藍營小雞遭綠營嘲諷「累積絕食」是作秀，痛斥青鳥數學爛、程度差，直呼「累積就是連續」，更送上涼感噴霧，直呼青鳥太殘忍了，難道他們不吃這些油嗎？不怕嗎？還是真是敢死隊、還是為了政治理由昧著良心亂講？趙少康今早10時40分到台北賓館探視絕食的藍營小雞，他說今天來是給他們加油打氣，因為他們已經絕食72小時了，他也看到一些青鳥側翼數學太爛了，「累積」跟「連續」搞不清楚，累積就是連續，72小時加起來就是這樣，「人家實實在在坐在這個地方，大家都看到阿，青鳥側翼太可惡了，數學爛、程度低不用講」趙少康說，他最近了解台灣的大醫院，住院病人有三分之一是癌症，雖然有些早期發現可當慢性病，但有些癌症不見得能早期發現，治療也很辛苦；有人說立法院就可以修法幹嘛上街頭，但行政院長卓榮泰日前才說，「我們覺得看不順眼的法律，就不能進行政院來」，羅智強當立委都很挫折，挑燈夜戰通過的法案，不公布不副署不執行，人民只好上街頭。趙少康說，這四個年輕人很辛苦，剛剛問他們有的頭痛、有的腦袋不清楚，絕食72小時是很長的時間，大家應該用同理心看待藍營小雞絕食，因為毒油大家都在吃，真的無所逃於天地之間，下游食品業者也很倒楣，怎麼知道用的油是這樣子，人民真的是忍無可忍，只好7月25日上街頭，呼籲關心健康、食安的好朋友，踴躍上街頭，多一個人就多一份力量、多一個聲音，讓賴清德聽到。