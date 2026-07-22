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遭王義川批憋屈、不主動出擊 林佳龍嗆：不然你讓我們指教一下？

林佳龍坦言台灣的國際處境受打壓 更凸顯媒宣之重要

王義川建言針對南海情勢舉辦國際研討會 林佳龍：考慮籌辦

近期常有外國在中國拉攏下表達支持中國一中原則的立場，加上巴布亞紐幾內亞上周突片面宣布關閉我外館，外交部長林佳龍今（22）日遭民進黨立委王義川質疑，外交部對國際議題總是「有狀況才回應」、不夠主動，林佳龍當場反問「如果是你的話，你會怎麼做？」並請王義川至少提供圖片來指教。2人雖貴為同黨同事，仍在質詢時一度僵持。隨後王義川建議，外交部可考慮舉辦國際研討會，林佳龍也覺得目前時機不錯，會考慮籌辦，氣氛才緩和許多。林佳龍今赴立法院報告「南海主權與法律地位之國際宣傳成效」，隨後輪到王義川質詢，他一上台就說：「部長，整個報告看起來好像很憋屈？為什麼好像哪裡有狀況，外交部才發表相關言論？我這樣解讀，對嗎？」林佳龍隨即反嗆，委員如果是你的話，你會怎麼做？「剛剛陳永康委員質詢都有放照片，你有圖片給我們的話，我們就可以拿回去好好學習。」突然被林佳龍這一擊，王義川當場笑得尷尬，馬上表示：「你是外交部長，我是問說，為什麼看起來我們有狀況才回應，不是很主動在談？」對此，林佳龍解釋，因為我們常被排除在外，不能參加國際會議，官員也只能用學者身分或藉助學者身分去參加，我們也是窮盡一切的方法，這凸顯媒宣很重要。王義川接著詢問，外交部看起來比較聚焦在社群媒體上發文，那相對地，在有利害關係國家的媒體上，我們過去有沒有編預算，當他們各國內部發生狀況時，讓他們新聞也帶一句中華民國的立場？這件事有在做嗎？林佳龍則表示，有做，但說實在比較少，因為阮囊羞澀，但透過社群或邀訪記者，也是有在做，但除了有邦交關係的國家外，有些國家真的打不太進去，因此媒宣很重要。雖然我們的內容會被推播，但是要有產品；像最近中國做一個把人家弄成猴子，就會變成新聞，但這個也要製作費，不過這樣歧視會引起反彈，也不好。面對國際嚴峻情勢，王義川認為外交部處理態度常處於被動，認為外交部應該主動針對南海事件，建議可以在中華民國開一個國際研討會，讓利害國家來參與。林佳龍對此建議也誠懇表示，會跟海委會和相關…尤其最近這個時機應該是很適合讓專家學者來呈現各界意見，我們來籌辦一下。王義川認為，這個就是主動！有狀況的時候，除了外館去努力表達立場、在社群媒體上表達之外，如果可以主動、不去激怒其他相關國家，透過研討會也許是一個方式，讓學者、專家大家一起討論國際法和海洋法，部長你可以研究看看。