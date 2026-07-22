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台北市議員簡舒培日前在議會質詢時，與台北市長蔣萬安爆發激烈口角，甚至當場被蔣萬安指是「報復性索資」、「索資佛地魔」。對此，簡舒培今（22）日痛斥，蔣萬安是轉移焦點，「威權獨裁政府，議員才無法索資，現在蔣萬安把議員的索資打成不當，就是想塑造威權獨裁的環境」，過去沒有一名市長把議員索資當成政治攻防。台北市議會民進黨團上午召開「透明政治、全民監督！台北市政府應建置『議員索資公開平台』」記者會，包含民進黨團總召王閔生、簡舒培、劉耀仁、陳慈慧、顏若芳、洪健益等議員出席。對於被蔣萬安指是「索資佛地魔」一事，簡舒培表示，上星期四在議會市政報告，質詢蔣萬安時，他詢問為何砍樹？為何遮陽傘那麼貴？為何遮陽傘短短3個月的時間，暴增3500萬？為什麼照明設備從4萬暴增到74萬？結果蔣萬安回答不出來，反而轉移焦點到索資，甚至取綽號叫他「索資佛地魔」，這是轉移焦點。簡舒培提到，蔣萬安取完他綽號後，所有藍營民代、藍營側翼、藍營部分媒體，對他群起攻擊，「我覺得威權獨裁的政府，議員才無法索資，現在蔣萬安把議員的索資打成不當，想塑造威權獨裁的環境、逃避議員監督」，但他相信，擔任民代的人都會挺住，不會因為被打壓而退縮，因此他們要求建立平台，就是要公開透明，不要讓議員的索資，成為蔣萬安市政府的政治工具。簡舒培提到，他從馬英九市府時期，就擔任助理，歷經郝龍斌、陳水扁、柯文哲跟蔣萬安，除了蔣萬安之外，沒有一位市長利用議員索資當政治攻防，「蔣萬安是第一位」，因此如議員劉耀仁所說，「他非常訝異，議員索資是天職，過去的索資更是多如山，不會有任何一個市長拿這一件事來攻擊議員」；他要問蔣萬安，到底有多無能？到底多害怕？為什麼過去馬英九、郝龍斌不害怕的事，蔣萬安要這麼怕？