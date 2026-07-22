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▲台灣三縣市大巨蛋周邊房價行情統計表。（圖／台灣房屋提供）

▲台北大巨蛋啟用後帶動大量消費人潮，成功活絡東區商圈與周邊店面經濟。（圖／台灣房屋提供）

討論多時的新北大巨蛋確定落腳樹林機五基地！台灣房屋統計全台三座逾 4 萬席的大巨蛋周邊房價，台北大巨蛋以每坪 102.3 萬元居冠，新北大巨蛋約 38.9 萬元居次，台中超巨蛋則為 33.4 萬元。指出，新北大巨蛋憑藉周邊破百萬人口紅利與優異交通動線擊敗淡海，未來可望複製台北經驗翻轉區域商圈。大巨蛋開發因活動人數龐大，選址需兼顧土地規模與人潮疏散。新北大巨蛋園區達 23 公頃、規劃約 5 萬席，均為全台之最。表示，預定地「樹林機五基地」匯集樹林火車站、捷運萬大樹林線二期及台 65 線，加上樹林、新莊、板橋交界處合計超過 114.6 萬人的龐大人口紅利，因而擊敗淡海新市鎮勝出。周邊現況多為鐵皮工廠，未來隨建設推動，風貌可望由工轉商，與樹林市區發展連成一氣。大巨蛋具備體育、展演、商場與飯店等複合機能，對區域房市的店面與商辦拉抬效益尤為顯著。分析，以台北大巨蛋為例，2023 年啟用及後續地下商場開幕後，成功為東區注入發展活水。捷運國父紀念館站進出人次從 2023 年的 1,512 萬，一路成長至 2024 年 1,716 萬，2025 年更衝上 2,019 萬人次，顯示大型賽事與演唱會帶來豐沛消費人潮，大幅刺激區域經濟與房市活絡。全台「孵蛋」熱潮延伸至中台灣，台中的巨蛋開發高度集中於北屯區，包含洲際棒球園區的迷你蛋、興建中的台中巨蛋，以及採 BOT 開發的「超巨蛋」（約 4.5 萬席）。指出，北屯作為中台灣人口最多的行政區，結合西屯區周邊人口達 55.7 萬人，加上重劃區土地供給豐富，並有捷運綠線與台 74 線交通加持，周邊平均房價約 33.4 萬元，成為大型公建進駐的熱門首選。