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▲ 警方當場自手套內查獲第一級毒品海洛因6包及第二級毒品安非他命1包，全數依法查扣。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市1名55歲向姓男子騎乘普通重型機車行經前鎮區一心二路與聖德二街口時沿路蛇行，車身左右搖擺、行車極不穩定，轄區巡邏員警擔心危及其他用路人安全，立即上前攔查。員警發現向男神情緊張雙手不停顫抖，進一步查證發現向男不僅無照騎車，置物箱還藏毒品，當場確認毒駕事實，全案調查後依觸犯公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送辦向男恐將面臨最高新台幣12萬7,800元罰鍰。高市警局前鎮分局一心路派出所員警前於20日18時30分許執行巡邏勤務，巡經前鎮區一心二路與聖德二街口時，發現55歲向姓男子騎乘普通重型機車沿路蛇行，車身左右搖擺、行車極不穩定，警方擔心危及其他用路人安全，立即上前攔查。向男停車後，隨即向警方表示自己只是「沒有駕照」，希望警方將盤查焦點停留在交通違規。然而，員警發現向男眼神游移、雙手不停顫抖，神情異常緊張，與一般單純無照駕駛案件反應明顯不同。憑藉多年執勤經驗，員警察覺案情恐怕另有隱情，遂依法深入查證，並發現向男曾有相關犯罪記錄，經其同意後查看機車座墊下方置物空間。就在掀開座墊瞬間，向男突然伸手將置物箱內一雙手套緊緊抱走，企圖阻止警方查看，反常舉動反而讓員警更加確信其中有異。向男眼見難逃法網，情緒由原本低聲哀求瞬間轉為激動，還企圖發動機車，員警立即上前控制其行動。向男頻頻請求警方再給一次機會，試圖以示弱態度影響警方調查、規避刑責，最終仍坦承手套內藏有毒品，因擔心遭警方查獲，才會第一時間急忙將手套取走。警方當場自手套內查獲第一級毒品海洛因6包及第二級毒品安非他命1包，全數依法查扣。另經唾液快篩檢驗，呈毒品陽性反應，全案調查後依觸犯《刑法》第185條之3公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。另針對向男交通違規行為，依違反《道路交通管理處罰條例》第21條第1項舉發「無照駕駛」，最高可處新臺幣36,000元以下罰鍰，並依法移置保管車輛及扣繳牌照；另依同條例第35條第1項第2款舉發「使用毒品後駕車」，最高可處新臺幣90,000元以下罰鍰；另就「不依規定車道行駛（左轉彎未走內側車道）」依同條例第48條1項4款舉發，最高可罰新臺幣1,800，以上各項違規合計最高可裁處新臺幣127,800元罰鍰。前鎮分局分局長黃元民表示，第一線員警執勤時，犯罪嫌疑人的細微反應往往就是突破案件的重要關鍵。該案若警方僅止於處理無照駕駛，極可能未發覺藏匿於手套內的一、二級毒品；也因員警敏銳察覺犯嫌異常神情，沉著應對其情緒轉變及企圖影響盤查行為，才能順利查獲毒品並防止危害擴大。