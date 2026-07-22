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中聯致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道反毒油，國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人也在凱道絕食抗議，累積逾72小時。中廣前董事長趙少康今（22）日前往探視，被問到7月25日是否參加集會，他說自己會視情況而定，最重要的是地方首長，「我怕啦！不希望7/25又搶了別人風采」。對於是否會去凱道反毒油，趙少康說，看看情況，他是應該參加，但是他又怕說，像今天大家這樣，因為他不是地方首長，首長們才是最重要的，「我不希望就是 7/25 到時候又搶了別人的風采，好像又變成我在這邊幹嘛。因為主要是地方首長比較重要。」趙少康說，希望關心自己健康、食安的好朋友踴躍上街頭，多一個人就多一份力量，讓總統賴清德聽到，賴清德7月25日也應在總統府「不要跑，到總統來加班，聽聽人民的聲音、人民的吶喊、人民的憤怒」，賴清德一定要道歉，卓榮泰一定要下台，否則很難跟人民交代。