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有詐團設立「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，要被害人投資虛擬貨幣等商品，誆稱「穩賺不賠、保證獲利」。臺中市政府警察局刑事警察大隊追查詐騙集團，發現詐團租用隱身在口市北區巷弄之民宅，偽裝成「虛擬資產交易所」騙被害人上當，警方搜索並拘捕張姓男子（48歲，羈押中）為首之詐團成員共17人，查受騙總金額逾1億元，其中1名婦人遭騙近8,000萬元。臺中市警方表示，張姓男子操控詐欺集團，在臺中市北區巷弄內租屋，屋內僅擺設桌子、點鈔機等簡陋裝潢，偽裝成虛擬資產交易所，誆稱「穩賺不賠、保證獲利」，慫恿被害人下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，要被害人投資虛擬貨幣等商品為由，持現金或黃金前往該交易所購買虛擬貨幣，待被害人進入交易所後，張男便透過現場監視器遠端遙控，先命前檯車手陳男(55歲，羈押)將被害人款項放在屏風後，再指揮另名收水車手林女(27歲，羈押)由後門取走贓款，藉此迅速轉移犯罪所得製造斷點，隱匿犯罪所得去向。彰化1名56歲婦人信以為真，在詐團人員慫恿下，自去(114)年5月至8月，以帳面金額不足需補款為理由，多次前往該「虛擬資產交易所」面交共8,000萬元，後續接到警方通知後才得知受騙。經臺中市刑大向上溯源追查出張姓男子是集團幕後首腦，在宜蘭順利拘捕張男到案，臺中市北區偽裝的虛擬資產交易所則查獲車手陳男，並在附近道路截獲已遭收水車手林女取走之贓款，現場查扣新台幣150萬元（已發還破門進去後在假交易所內的44歲被害人）、手機及虛擬貨幣錢包等證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送臺中地方檢察署偵辦，該案業於115年6月起訴。臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，凡是社群媒體提及「保證獲利」、「面交儲值」、「非官方管道下載 APP」等，均為假投資詐騙手法，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打165 反詐騙諮詢專線。