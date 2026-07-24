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▲不法分子在IG、Telegram等社群通訊軟體，用密語販售毒品。（圖／翻攝畫面）

熱播韓劇「鐵拳教育」不僅真實反映老師困境，劇情主軸也圍繞在校園販毒情節，誇張但寫實的劇情令警方很有感。新興毒品「依托咪酯」以電子煙油形式吸食，具有方便又不易查獲的特性，近年在青少年間流竄。據衛福部2025年統計，小於19歲族群濫用藥品中，依托咪酯已快速竄升至第二名，僅次於愷他命，令警方與教育單位繃緊神經。根據教育部統計，2013年至2024年，11年間高中職以下，校安通報藥物濫用學生人數，確有明顯下降趨勢，從2013年1908人降到2022年僅303人。不過2023年、2024年通報人數又來到380、503人，這恐怕跟依托咪酯開始盛行有關。再看衛福部食藥署藥物濫用案件統計，在小於19歲族群中，2024年愷他命占41.1%居冠，其次為（甲基）安非他命7.2%、卡西酮5.0%、笑氣1.7%。但隔年濫用藥物排名中，愷他命仍以38.6%居冠，依托咪酯直接攻占第二，占比達到15%，接著才是（甲基）安非他命、甲基卡西酮（俗稱喵喵）等。新北市警局少年隊隊長廖睿辰分析近十年間青少年毒品濫用情形，最早是K他命摻入紙捲菸，接著還有毒品咖啡包，將麻醉類管制藥品以1%濃度，摻入咖啡粉或果汁粉，服用之後出現跟殭屍一樣的反應，又被稱作「殭屍毒品」。近期則是電子煙的出現，透過機器燃燒成煙霧，將夾帶在內的依托咪酯吸入，又讓吸毒方式與便利性再次進化。廖睿辰分享最近破獲的一件案子。一名高中剛畢業的學長，與校內學弟互動異常頻繁，校方察覺後通報少年隊。警方懷疑這名學長了解校園生態，希望在學校周邊建立毒品販售圈，向學弟推銷毒品。有如韓劇「鐵拳教育」的情節，警方很快查獲學長在外據點，透過監視器掌握多名學生深夜進出。經過完整蒐證後報請檢察官指揮偵辦，最終法官裁定收押該名學長。警方並且追蹤學區學生後續狀態，將企圖深入校園的毒品供應鏈連根拔除。廖睿辰指出，毒品在青少年間流傳，過去多半需要由學長介紹給學弟。但現在社群媒體發達，毒品交易不但可匿名，經由像是Telegram這類的軟體，還能回收訊息，或者利用通訊軟體LINE開群組討論交易。甚至直接透過跨國小額包裹交易，資訊流通非常多元。第一線偵辦員警透露，青少年觸碰毒品的管道，還是會找認識的朋友，透過Instagram限時動態、「便利貼」等功能。這些通訊或社群軟體的聊天室，若要進行毒品交易，裡面充斥許多「暗語」，一般人要看懂並不容易。像是喪屍煙彈就是一顆蛋的圖案，樹葉可能指大麻，旁邊會標示數字代表價格。看得懂或有興趣想了解的自然會聊天搭上線。確定交易的話，交付毒品通常都讓「小蜜蜂」執行，或以「死轉手」手法，直接放在約定地點形成斷點，以規避警方查緝。員警分析，實務上常見到少年因打架、妨害秩序、加入組織等罪，深入追查才發現他們涉及毒品、甚至幫組織販毒成為「藥頭」。這些少年剛加入組織，單純吸食愷他命或依托咪酯，但時間久了自然會上癮，幫派成員就會提供其他管道，要求少年當車手或販毒，然後從中抽成。員警進一步指出，組織吸收少年擔任總機，提供「工作機」，利用通訊軟體「微信」與客人聯繫，談價格、地點；其他人則擔任小蜜蜂跑腿，開車在大台北到處跑、到處送。少年藥頭三個月經手金額多達80至100萬，但抽成只有1%，而且油錢、闖紅燈超速罰單要自行負擔，扣一扣其實剩下不多。員警認為，少年涉毒光靠輔導效果有限，移送少年法庭後，若只有訓誡或保護管束，大多呈現無所謂的態度，但若裁定收容，通常具有嚇阻效果。員警觀察，依目前政府嚴打毒駕態度，法官對毒品案件判決略有收緊。若孩子遭到關押，父母管教態度也會隨之修正，該名員警碰過父母疏於管教的孩子，因涉毒遭收容，從中國做生意的父親飛回台灣，與母親一同照顧孩子，可見適當的處罰有其必要性。防止青少年觸碰毒品，除了靠檢警查緝、校園通報，家庭教育才是關鍵。基層員警分析，碰毒的孩子大多家庭功能不彰，或者正值叛逆期家長管不動。員警指出，如果家長沒有放棄孩子，警方或社政單位有資源可提供協助。員警本身也會對觸法少年分析利弊，提供建議，導引孩子走回正途。台北市警局少年隊隊長張翊軒認為，防制青少年毒品問題不能只靠警方，更需要家庭、學校與輔導機制共同合作，形成完善的支持網絡。他強調，家長的陪伴與教養態度是關鍵，唯有家長、教師、警方及社工攜手合作，並配合適當的法律介入，才能及早發現風險、及時輔導，為青少年築起遠離毒品的防線。