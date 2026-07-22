我是廣告 請繼續往下閱讀

獨家AI技術為NPC增添人性 重現經典IP《便利商店》場景

▲玩家們將扮演時空探員，和AI店員一起闖關集點，完成後有機會獲得每日限量大獎。（圖／橘子集團提供）

完成闖關任務 抽Google AI Pro、HomePod

2026漫博「Gamania AI：時空越境」主題展區活動資訊

2026漫畫博覽會將在明（23）日登場，除了有動漫品牌參展之外，還有各大遊戲廠商蓄勢待發，曾以經營模擬遊戲《便利商店》打出一片天的橘子集團，將在本次漫博復刻1999年《便利商店》遊戲場景，並且發表獨家旗艦技術「UTUX引擎」，以「Gamania AI：時空越境」為主題進軍漫博。橘子集團本次將在2026漫博，發表獨家旗艦技術「UTUX引擎」，這項技術是在台北國際電腦展（COMPUTEX）公開企業AI應用後，首次公布消費性的AI技術應用，「UTUX引擎」將為AI遊戲角色「賦魂」，將過往NPC依循固定腳本印象打破，NPC能透過仿生記憶等技術，記住與玩家的互動、形成獨特性格並自主決策，成為陪伴玩家成長的「AI遊戲夥伴」。另外，橘子集團也在本次漫博結合經典IP《便利商店》，打造出「2027未來互動 x 1999復刻場景」雙展區，現場預計展出由「UTUX引擎」驅動的「AI店員」，也復刻1999年《便利商店》遊戲的場景，邀請曾為「店長」的玩家重溫童年記憶，見證經典IP的跨世代進化。玩家們將在AI店員的帶領下，前往1999年代，了解《便利商店》營運心法、蒐集能量碎片，修復未來世界，玩家們只要在現場完成闖關集點活動，就能參加好禮抽獎活動，包括Google AI Pro 1年份、Apple HomePod智慧音響、羅技智能鍵盤滑鼠組等，展期中每天會在17：30於服務台抽出3位幸運玩家。《便利商店》是一款國產經營模擬遊戲，由遊戲橘子前身富峰群推出，成功把經營便利商店的眉眉角角，復刻進遊戲中，玩家必須從選址開始，再到考量貨架布置、營運成本、進貨、應徵店員等，從無到有打造一間商店，上手簡單，但其實背後隱藏相當深奧的經營策略，讓不少玩家一玩起來就欲罷不能。2026年7月23日（四）至7月27日（一）10:00~18:00台北世貿展覽一館（台北市信義路五段5號）D125