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新北市長侯友宜今（22）日宣布，新北大巨蛋未來確定落腳在樹林機五。對於地點的選定，侯友宜說明，大家從環境、交通、永續3個面向、26個指標來做了一個擇定，最終擇定了「樹林機五」作為我們新北大巨蛋的落腳處。對於將大巨蛋選在樹林機五的關鍵，侯友宜表示，不管是淡海新市鎮或是樹林機五，都是各有它的優點的所在地，但經過23位的產官學界的代表們70幾場的一個討論，大家從環境、交通、永續3個面向、26個指標來做了一個擇定，最終擇定了「樹林機五」作為我們新北大巨蛋的落腳處。侯友宜提到，選在樹林機五是因為看到在整個環境的上面是一個市中心，同時它交通的路網不但有土樹線，還有未來的板龍快速道路，以及再加上現有的65、國3，還有周遭的台鐵路網，未來可以在短時間裡面疏散最少5萬人。侯友宜說明，上次在新北美術館新北市府辦了一個活動，半個小時5萬人次透過台鐵、三鶯線還有公路路網就能夠快速的疏散，所以這也是在交通運輸網絡裡面一個很重要的選擇。當然腹地主要的是新北市可以做全盤性的主導，這裡面樹林機五有100多公頃，當中可以規劃23公頃都是運動產業園區，且最少有10公頃來興建大巨蛋。侯友宜也說，未來的大巨蛋，一定會用最新的大巨蛋的方式來興建一個多種運動類，以及演唱文化還有產業在時間的轉換過程當中，用更科技的方式快速轉換，提高運動經濟的效能，相信會做到比以前的舊巨蛋更好。所以新北市在整個有的規劃裡面，預計規劃包括招標在5年裡面就能夠做完，然後下一任市長就開始有機會能夠興建。希望能夠在短時間裡面把它興建完畢，未來市民朋友可以帶動我們新北市的第四個都市中心，也帶動運動經濟產業宜居的好地方，在土樹三鶯。