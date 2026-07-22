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BLACKPINK成員Jennie即將推出新歌，日前在IG分享一張與神祕男子的合照，但她用愛心貼圖將男生的臉擋住，更加引來網友熱議，還有人說是認愛前兆，而這名男子的身分近日揭曉，是來自台灣的模特兒Kai，而他的名字意外和Jennie舊愛EXO的Kai撞名，也引來熱烈討論。Kai接受《DAZED KOREA》訪問，被問到假期時的推薦旅遊地，Kai馬上推薦家鄉台灣的離島小琉球，不過他一時口誤，將小琉球講成「小綠島」，隨後笑場改口，模樣相當可愛。Kai表示，小琉球是一個小島，可以在那邊玩3天，有美食和乾淨的海水，可以好好享受假期，邊講手還比出一個小島的樣子，讓粉絲大呼超級可愛。韓國媒體也用「Jennie的男人」稱呼Kai，只是Jennie過去曾和EXO的Kai有過一段戀情，讓部分網友尷尬表示，「怎麼剛好撞名！」看來女神和Kai這個名字非常有緣分。Kai有著一張乾淨的臉龐，還帶著一絲憂鬱感，他曾坦言自己不是傳統模特兒長相，沒想到這反而讓他受到韓國、日本時尚圈的青睞，當年只因為一張照片就被韓國經紀公司簽下。Kai不只是拍攝Jennie的MV，還曾受邀演出SEVENTEEN成員DK、勝寛組成小分隊DxS的歌曲〈Blue〉MV，在韓國時尚圈逐漸打開知名度。