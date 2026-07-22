疾管署最新監測顯示，國內新冠疫情已正式進入流行期，單週門急診就診人次達4766人次，較前一週暴增66.5%，並新增25例本土重症及5例死亡。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，今年夏季不只新冠病毒，包括A型流感及多種呼吸道病毒都可能造成咳嗽，若咳嗽持續超過3週，又伴隨高燒、呼吸困難、胸痛、咳血或血氧下降，千萬不要只當成普通感冒。
新冠病毒進入流行期
疾管署7月21日公布最新疫情資料，7月12日至18日新冠門急診就診共4766人次，較前一週的2811人次上升66.5%，疫情持續升溫並達到流行閾值。此外，7月14日至20日新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。目前新冠患者的臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛，少數患者則可能暫時出現嗅覺或味覺喪失、變得遲鈍等情況。
滿街咳嗽不一定都是新冠
胸腔暨重症專科醫師黃軒發文表示，不少民眾近期發現，無論是在餐廳、捷運、辦公室甚至醫院，身邊似乎一直有人咳嗽，但今年夏季造成咳嗽的原因不只一種，而是多種呼吸道病毒與環境因素交互影響。
黃軒指出，除了持續升溫的新冠疫情外，夏季仍可能出現散發的A型流感病例，尤其暑假期間旅遊及大型活動增加，在人潮密集的室內環境仍有傳播風險。此外，鼻病毒、腺病毒、副流感病毒及人類間質肺炎病毒（hMPV）等，也可能是近期門診常見的咳嗽原因。
冷氣、溫差也會讓人咳不停
除了病毒感染，夏季長時間待在冷氣房、室內外溫差過大、空氣污染及過敏原增加，也可能刺激呼吸道，使咳嗽反覆發作。黃軒提醒，一般病毒感染引起的咳嗽可能需要一段時間才會完全緩解，但若咳嗽持續超過3週，或同時出現以下5項警訊，包括「高燒、呼吸困難、胸痛、咳血、血氧下降」，就不應再自行當成普通感冒，應盡快就醫接受檢查。
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疾管署7月21日公布最新疫情資料，7月12日至18日新冠門急診就診共4766人次，較前一週的2811人次上升66.5%，疫情持續升溫並達到流行閾值。此外，7月14日至20日新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例。目前新冠患者的臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛，少數患者則可能暫時出現嗅覺或味覺喪失、變得遲鈍等情況。
胸腔暨重症專科醫師黃軒發文表示，不少民眾近期發現，無論是在餐廳、捷運、辦公室甚至醫院，身邊似乎一直有人咳嗽，但今年夏季造成咳嗽的原因不只一種，而是多種呼吸道病毒與環境因素交互影響。
黃軒指出，除了持續升溫的新冠疫情外，夏季仍可能出現散發的A型流感病例，尤其暑假期間旅遊及大型活動增加，在人潮密集的室內環境仍有傳播風險。此外，鼻病毒、腺病毒、副流感病毒及人類間質肺炎病毒（hMPV）等，也可能是近期門診常見的咳嗽原因。
冷氣、溫差也會讓人咳不停
除了病毒感染，夏季長時間待在冷氣房、室內外溫差過大、空氣污染及過敏原增加，也可能刺激呼吸道，使咳嗽反覆發作。黃軒提醒，一般病毒感染引起的咳嗽可能需要一段時間才會完全緩解，但若咳嗽持續超過3週，或同時出現以下5項警訊，包括「高燒、呼吸困難、胸痛、咳血、血氧下降」，就不應再自行當成普通感冒，應盡快就醫接受檢查。