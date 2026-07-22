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中國在廈門外海的大嶝島與小嶝島之間進行填海造陸，2013年開始興建的「翔安國際機場」，預計年底啟用，這座國際機場距離金門僅3公里，是中國距離台灣領土最近的機場，也成為中國對台灣國防安全的新一大威脅，外媒也相當關注台灣要如何因應。中國官媒新華社指出，廈門翔安國際機場已全面進入竣工驗收、試飛與轉場籌備期，計劃於2026年底通航。廈門翔安國際機場定位為國際機場、區域性樞紐機場和「兩岸交流門戶」機場。該場核心區用地面積21.37平方公里，分三期建設；2026年底一期項目啟用後，可滿足年旅客吞吐量4500萬人次、貨運吞吐量75萬噸、飛機起降38萬架次的使用需求。然而，這座機場也威脅到台灣國防安全，因金門就在機場對面不到三公里的位置，引發外媒關注。根據BBC報導，中國自2013年起開始興建翔安機場，在大嶝島與小嶝島之間進行大規模填海造陸，使大嶝島面積幾乎增加一倍。根據官方規劃指出，翔安機場將興建4條跑道，航廈面積達90萬平方公尺，最終目標為年旅客吞吐量8500萬人次、貨郵吞吐量200萬噸，並具備成為華南地區重要航空樞紐的能力，運量相當於台灣桃園機場在一、二航配置的水準值得注意的是，中國針對翔安機場的規劃，包含多項連接金門的「專屬設施」。翔安機場業主單位、兆翔機場建設有限公司副總經理兼總工程師葛紅斌今年6月對外透露，航站樓內已規劃為金門旅客設置「專用通道」，並預留「金門航站樓」用地。此外，中方試圖規劃興建跨海「廈金大橋」，連接廈門、大嶝島與金門，工程已預留向金門延伸的接口。台灣軍事專家、中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，隨著該機場正式運作，中共海警船與公務船極可能在金門外海常態性巡弋，並以「保護航道安全」為名，對靠近的台灣船隻進行檢查、查扣甚至登檢。「當這種狀況出現時，我們的海警船恐怕必須上前阻止。緊張的形勢雖未必升級為衝突，但海域執法的緊張情勢必然增加，」他指出，兩岸海上執法摩擦很可能加劇。華府哈德森研究所非常駐研究員長尾賢（Satoru Nagao）則在該報導中分析，在和平時期，中國可利用翔安機場部署軍機，以挑釁台灣；若進入備戰狀態，則能以「民用」名義集中物資，使翔安機場成為重要的後勤樞紐。不過，長尾賢也指出，由於翔安機場距離台灣過近，在戰時容易成為反擊目標。台灣正購買和研發更長程的飛彈與無人機，能從本島直接打擊該機場。翔安機場若要轉為軍事用途仍存在顯著不足。