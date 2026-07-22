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儘管台股震盪加劇，不過，交易仍相當熱絡，也帶動證交稅6月創歷年單月新高，並連續11個月正成長，財政部長莊翠雲今（22）日在立法院財政委員會預估，今年證交稅會超過6千億元，也讓國民黨立委羅明才再喊「每人再普發現1萬元OK」，政府有錢，普發現金1萬真的勢在必行，中央不做，地方都在做了。對此，財政部長莊翠雲強調，政府的財政要考慮整體韌性、國家建設需要及舉債等問題，政府收入要做最妥善分配、資源有效運用。羅明才質詢時指出，10年前台股市值不到20兆元，現在大概160兆元，證交稅收應該滿滿。對此，財政部長莊翠雲說，去年證交稅預算2694億元，實收2928億元，今年證交稅至6月底實收3336億元，已超過去年全年，預估今年證交稅收應可超過6000億元。羅明才一聽到就表示，今年每人再普發現金1萬元OK，政府有錢，政府歲入從小英總統時期約1兆8千元、2兆多元，現在成長到3兆多元，錢很多，因為稅收增加很多。他認為，既然現在社會結構已呈現K型化，一般基層民眾真的嗷嗷待哺，真的賺錢就是AI、半導體那些電子股，傳統很多類股已經跌破了20年線喔，政府應多照顧年輕人，多照顧辛苦的一般大眾，「普發現金1萬真的是勢在必行」，中央不做，地方都在做，今年很多地方陸續發5000元、6000元、8000元都有，有幾個地方都已開始普發現金。不過，對於普發現金，莊翠雲表示，政府財政要考慮整體韌性及國家建設需要，也要考慮舉債問題，其實，在財劃法修了以後，營業稅本來收入是3千多億元，變成只有1、200億了，政府的收入要做最妥善的分配，財政資源是要做非常有效運用。