台北信義區指標豪宅「陶朱隱園」第4筆交易揭露！最新5樓戶以9億4000萬元成交。經查買方為年僅約31歲的外僑，且採全額無貸款現金買下，財力驚人。高源不動產估價師陳碧源指出，本次交易車位單價高達800萬元，高於過去的500萬，進而拉高了整體單價至300.5萬。專家分析認為，建案定價回歸市場行情後銷況已穩健推進。
🟡三十歲外僑捧現金無貸買房 車位八百萬推升單價
據最新實價登錄與謄本資料，「陶朱隱園」5 樓戶總價 9 億 4,000 萬元，權狀達 347 坪，拆算單價為 300.5 萬元。買方為 1994 年出生的張姓外僑，且完全未辦理房貸，直接以現金購入。估價師陳碧源表示，陶朱隱園 3 樓戶成交價具定錨作用，後續成交價即往上推進，且本次 5 樓戶交易車位單價一個達 800 萬元，比過去 500 萬元還高，因此整體成交單價也隨之拉高。
🟡回歸市場認知促使銷路推進 海外僑胞偏好付現金
統計「陶朱隱園」目前已賣出 4 戶，合計 36.35 億元。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，高樓層 364 萬元的價碼亮相後形成比價作用，低樓層戶別在 300 萬元左右便有機會去化。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也指出，過去該案曾以天價挑戰市場，如今銷售策略回歸市場認知，加上建築規格獨樹一格，讓近一年銷況持續推進。此外，在意隱私的國內買家多有顧忌，目前買盤以不易追蹤身分的海外僑胞為主，加上在國內申貸難度高，口袋深厚的僑胞更偏好直接以現金無貸款購屋。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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統計「陶朱隱園」目前已賣出 4 戶，合計 36.35 億元。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，高樓層 364 萬元的價碼亮相後形成比價作用，低樓層戶別在 300 萬元左右便有機會去化。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也指出，過去該案曾以天價挑戰市場，如今銷售策略回歸市場認知，加上建築規格獨樹一格，讓近一年銷況持續推進。此外，在意隱私的國內買家多有顧忌，目前買盤以不易追蹤身分的海外僑胞為主，加上在國內申貸難度高，口袋深厚的僑胞更偏好直接以現金無貸款購屋。
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