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北海道十勝岳今（22日)稍早發生噴火，火山濃煙直竄天際，這是該火山相隔22年再度發生噴火。氣象廳提醒，火山周邊1.5公里範圍內嚴防巨大火山碎屑飛散。根據HBC北海道放送報導，札幌管區氣象台於22日上午11時7分發布消息，北海道的十勝岳已發生噴火。此次屬於小規模噴發，位於62-2（Rokuni-ni）火口，噴出的火山濃煙約高200公尺。這是十勝岳自6月18日將火山警戒等級提升至第2級「火口周邊管制」以來，首次發生噴火。不過，目前警戒等級仍維持在第2級，沒有變更。日本氣象媒體Weathernews指出，這是十勝岳自2004年以來，時隔22年再度確認發生噴火。此次噴火過程中，氣象廳觀測到了持續約45秒的火山微震晃動；此外，在避難小屋觀測點也記錄到最大0.76帕斯卡（Pa）的微弱空振，推測是由火山噴發所引起。先前由於十勝岳的62-2火口附近火山活動進一步加劇，加上自今年3月起觀測到山體較深處膨脹的地殻變動、火山氣體（二氧化硫）排放量增加，以及地震活動趨於活躍等徵兆，氣象廳已於6月18日將噴火警戒等級調升至「Level 2（火口周邊管制）」。氣象廳預估，本次噴出火山灰的噴火屬暫時現象。截至22日11點40分止，並未因本次噴火而調整警戒等級，仍持續維持 Level 2 的火口周邊管制。由於未來仍有重複發生小規模噴火的可能性，距離62-2火口約1.5公里範圍內，請嚴防因噴射飛散的火山碎石。切勿進入危險區域。此外，位於下風側的區域，火山灰與火山碎石等小顆粒可能隨風飄散至遠處落下，氣象廳也請民眾提高警覺並特別注意。