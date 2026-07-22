知名小籠包專賣餐廳「鼎泰豐」在台灣已經經營超過68年，不僅深受國內老饕喜愛，連外國人來台旅遊也指名要到鼎泰豐用餐。不過最近就有網友討論，為什麼鼎泰豐都不開放現場訂位，每次排隊都覺得很浪費時間，貼文引起廣大迴響，就有內行人透露：「以一個常態性滿桌的餐廳來說，根本不需要開放訂位也能增加翻桌率。」
台灣鼎泰豐不開放訂位至今！老饕嫌排隊超浪費時間
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有業界人士可以解惑，鼎泰豐可以說是台灣之光，結果在台灣吃鼎泰豐不能訂位，每次都要像傻子一樣在店門口排隊，動輒半小時、一小時，但境外門市都可以訂位，這到底是什麼鬼道理啊？台灣人看起來很喜歡浪費時間排隊嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台灣訂位常常愛來不來，還需保留十分鐘，有的臨時動議還要加人，都是增加現場業務量」、「鼎泰豐常常客滿，哪需要開放訂位服務，台灣人又常常放鳥，根本沒必要」、「台灣客人太愛放鳥了，所以乾脆不開放訂位，訂位還要保留10分鐘才能取消超沒效率」。
鼎泰豐還是有訂位系統！不開放民眾訂位跟翻桌率有關
然而《NOWNEWS》記者也訪問到曾經在鼎泰豐工作的黃小姐，她就透露，在教育訓練當中就有提到訂位的問題，其實包廂是可以訂位的，但僅限一般日，假日不行，而且訂包廂是要支付訂金的。
黃小姐提到，國外的鼎泰豐之所以可以訂位就是因為行銷的手法不同，在台灣鼎泰豐常態性客滿的狀態下，不可能留位置在那裡等一個不知道會不會來的客人，這一點都不利於翻桌率。
鼎泰豐翻桌率是一般餐廳十倍！專家公開讓客人等有2大意義
而台大經濟系、台灣大學EMBA商學碩士，30年會計師職業經驗的郭榮芳，曾經出版《活用財報數字，掌握獲利邏輯》就有提到過，每家鼎泰豐一天的翻桌次數約在15到18次，幾乎是一般餐廳的5至10倍之多，超高的翻桌率，令單店平均能創造高達3億的年營收。真的完全不需要開放訂位模式，客人就絡繹不絕的前來。
郭榮芳也提到，鼎泰豐的最大優勢是他們可以帶來人潮，提高了與百貨公司在租金談判上的優勢，但這並不會讓他們租下更大的店面，反而還是讓客人在外等待，這有兩種意義，其一，讓客人等待，就不須承租太大的空間，鼎泰豐用高週轉率來取代更大的空間，有效節省租金費用。其二，客人在等待期間，通常會去周邊逛街，無形中增加餐廳附近店面的營收，連帶增加百貨公司的業績，鼎泰豐自帶光環形成的小市集，都是與百貨公司談判租金的籌碼。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有業界人士可以解惑，鼎泰豐可以說是台灣之光，結果在台灣吃鼎泰豐不能訂位，每次都要像傻子一樣在店門口排隊，動輒半小時、一小時，但境外門市都可以訂位，這到底是什麼鬼道理啊？台灣人看起來很喜歡浪費時間排隊嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台灣訂位常常愛來不來，還需保留十分鐘，有的臨時動議還要加人，都是增加現場業務量」、「鼎泰豐常常客滿，哪需要開放訂位服務，台灣人又常常放鳥，根本沒必要」、「台灣客人太愛放鳥了，所以乾脆不開放訂位，訂位還要保留10分鐘才能取消超沒效率」。
然而《NOWNEWS》記者也訪問到曾經在鼎泰豐工作的黃小姐，她就透露，在教育訓練當中就有提到訂位的問題，其實包廂是可以訂位的，但僅限一般日，假日不行，而且訂包廂是要支付訂金的。
黃小姐提到，國外的鼎泰豐之所以可以訂位就是因為行銷的手法不同，在台灣鼎泰豐常態性客滿的狀態下，不可能留位置在那裡等一個不知道會不會來的客人，這一點都不利於翻桌率。
而台大經濟系、台灣大學EMBA商學碩士，30年會計師職業經驗的郭榮芳，曾經出版《活用財報數字，掌握獲利邏輯》就有提到過，每家鼎泰豐一天的翻桌次數約在15到18次，幾乎是一般餐廳的5至10倍之多，超高的翻桌率，令單店平均能創造高達3億的年營收。真的完全不需要開放訂位模式，客人就絡繹不絕的前來。
郭榮芳也提到，鼎泰豐的最大優勢是他們可以帶來人潮，提高了與百貨公司在租金談判上的優勢，但這並不會讓他們租下更大的店面，反而還是讓客人在外等待，這有兩種意義，其一，讓客人等待，就不須承租太大的空間，鼎泰豐用高週轉率來取代更大的空間，有效節省租金費用。其二，客人在等待期間，通常會去周邊逛街，無形中增加餐廳附近店面的營收，連帶增加百貨公司的業績，鼎泰豐自帶光環形成的小市集，都是與百貨公司談判租金的籌碼。