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台灣鼎泰豐不開放訂位至今！老饕嫌排隊超浪費時間

每次都要像傻子一樣在店門口排隊，動輒半小時、一小時，但境外門市都可以訂位，這到底是什麼鬼道理啊？台灣人看起來很喜歡浪費時間排隊嗎？」

▲鼎泰豐無時無刻都要排隊用餐，有不少人覺得不開放訂位服務非常困擾，排隊也很浪費時間。（圖／記者陳雅雲攝）

鼎泰豐還是有訂位系統！不開放民眾訂位跟翻桌率有關

在台灣鼎泰豐常態性客滿的狀態下，不可能留位置在那裡等一個不知道會不會來的客人，這一點都不利於翻桌率。

▲鼎泰豐前員工透露，在台灣鼎泰豐常態性客滿的狀態下，不可能留位置在那裡等一個不知道會不會來的客人，這一點都不利於翻桌率。（圖／記者賴禹妡攝）

鼎泰豐翻桌率是一般餐廳十倍！專家公開讓客人等有2大意義

每家鼎泰豐一天的翻桌次數約在15到18次，幾乎是一般餐廳的5至10倍之多

就不須承租太大的空間，鼎泰豐用高週轉率來取代更大的空間

無形中增加餐廳附近店面的營收，連帶增加百貨公司的業績